Mercato PSG : Campos a tout préparé, 3 arrivées XXL validées

‎Luis Campos et le PSG accélèrent leur mercato estival avec un plan de recrutement soigneusement élaboré depuis plusieurs mois. Le conseiller sportif parisien est sur le point de concrétiser trois dossiers majeurs afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique.

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‎Le Paris Saint-Germain ne donne pas l’impression de se précipiter. En coulisses, pourtant, les discussions avancent à un rythme soutenu. Après avoir géré plusieurs départs importants, les dirigeants parisiens concentrent désormais leurs efforts sur les renforts destinés à maintenir le club au sommet du football européen.

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‎D’après Le10Sport, Luis Campos travaille simultanément sur trois profils ciblés de longue date. L’idée est claire : offrir à Luis Enrique davantage de solutions offensives tout en consolidant une défense qui devra enchaîner les compétitions la saison prochaine.

‎Des besoins identifiés depuis plusieurs mois

‎Le recrutement parisien ne répond pas à une urgence mais à une stratégie. L’incertitude autour de certains cadres, notamment sur les ailes, pousse le PSG à anticiper les mouvements avant que le marché ne s’emballe. ‎Toujours selon Le10Sport, Maghnes Akliouche reste une priorité malgré des négociations complexes avec l’AS Monaco.

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Dans le même temps, Yan Diomandé figure parmi les cibles privilégiées pour renforcer le secteur offensif, tandis que Joël Ordóñez apparaît comme le candidat idéal grâce à sa polyvalence entre l’axe et le côté droit de la défense.

‎Paris veut frapper un grand coup sur le marché

‎Si ces trois opérations aboutissent, le PSG enverra un message fort à ses concurrents européens. Le club de la capitale montrerait qu’il prépare déjà l’avenir sans attendre les dernières semaines du mercato. ‎Ce triple renfort offrirait également davantage de profondeur à l’effectif, un élément indispensable pour rester compétitif en Ligue 1, en Ligue des champions et dans les autres compétitions nationales.

‎Une stratégie qui confirme la méthode Campos

‎Ce mercato illustre parfaitement la manière de travailler de Luis Campos depuis quelques saisons et l’arrivée de Luis Enrique. Le dirigeant portugais privilégie l’anticipation plutôt que les décisions prises dans l’urgence, quitte à ouvrir des discussions plusieurs mois avant l’ouverture officielle du marché.

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‎Si les négociations aboutissent, le PSG pourrait rapidement officialiser trois recrues majeures. Une preuve supplémentaire que le champion d’Europe entend poursuivre sa montée en puissance avec un effectif encore plus complet et parfaitement adapté aux exigences de Luis Enrique.