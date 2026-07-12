ASSE : Cathro fait un choix fort et met fin au suspense

‎Ian Cathro n’a pas attendu longtemps pour imprimer sa marque à l’ASSE. À l’issue du premier match de préparation estivale, le nouvel entraîneur des Verts a officialisé une décision forte concernant le brassard de capitaine, tout en détaillant sa vision du leadership au sein de son groupe.

ASSE : ‎Un brassard qui change de propriétaire

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‎Le suspense n’aura finalement pas duré. Après le match nul concédé face au FC Biel-Bienne (2-2) à Andrézieux-Bouthéon, Ian Cathro a clarifié la nouvelle hiérarchie du vestiaire stéphanois. Le technicien écossais a désigné Julien Le Cardinal comme capitaine de l’ASSE pour la saison à venir, un choix qui confirme la volonté du nouveau staff de bâtir une équipe autour de nouveaux repères.

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‎Cette décision entraîne mécaniquement un changement de statut pour Gautier Larsonneur. Le gardien, qui portait le brassard la saison passée, ne disparaît pas pour autant du projet. Ian Cathro a d’ailleurs tenu à rassurer sur son importance. « On est en train de construire un groupe, une équipe et ce groupe a besoin de leaders », a-t-il lancé.

« On a décidé que Julien Le Cardinal sera le capitaine de notre équipe et Gautier Larsonneur sera un de ses leaders. Personnellement, je préfère que mon capitaine soit dans le cœur du jeu plutôt que dans les buts, mais Gautier reste un leader et un joueur important de cette équipe », a expliqué l’entraîneur, dans des propos relayés par le site officiel de l’ASSE.

‎Une philosophie qui dépasse le simple brassard

‎Ce choix traduit avant tout la conception du football défendue par Ian Cathro. Pour le technicien écossais, le capitaine doit être au cœur de l’action afin d’influencer plus facilement ses partenaires durant les rencontres. Julien Le Cardinal, arrivé seulement quelques mois plus tôt dans le Forez, bénéficie donc d’une confiance déjà très importante. ‎Le premier match de préparation a également permis au nouvel entraîneur d’exposer sa méthode de travail.

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Malgré la frustration de voir son équipe dilapider deux buts d’avance face au club suisse, il refuse de tirer des conclusions hâtives. « Ça ne fait qu’une semaine qu’on est de retour sur les terrains et on a beaucoup travaillé alors les joueurs étaient un peu fatigués, mais je vois ce premier match de préparation comme une séance d’entraînement », a-t-il confié.

‎Des choix qui dessinent déjà le visage des Verts

‎Au-delà du résultat, Ian Cathro prépare progressivement son équipe aux exigences de la saison. L’entraîneur souhaite augmenter progressivement le temps de jeu de ses joueurs afin d’arriver prêt lors des dernières rencontres amicales. Son objectif est clair : faire du dernier test de préparation une répétition générale avant la reprise officielle. ‎Le technicien écossais a également dévoilé les principes qui guideront son équipe.

« Peu importe la configuration dans laquelle on a joué ce soir. Ce qui est important, c’est qu’on a une idée claire de la façon dont on veut jouer. On veut être une équipe qui défend bien quand elle n’a pas le ballon et qui est agressive lorsqu’elle a la possession », a-t-il affirmé. Un message qui montre que les automatismes priment aujourd’hui sur les résultats estivaux.

‎Le choix de Cathro envoie un message fort

‎Attribuer le brassard à Julien Le Cardinal dès le début de la préparation n’a rien d’anodin. Ian Cathro affirme son autorité et démontre qu’il ne s’inscrit pas dans la continuité automatique de la saison passée. Il façonne déjà une nouvelle identité collective où le leadership ne dépend pas uniquement du passé, mais de la fonction que chaque joueur peut remplir sur le terrain. ‎Cette décision pourrait renforcer la concurrence tout en responsabilisant davantage les cadres du vestiaire.

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Gautier Larsonneur conserve un rôle majeur malgré la perte du brassard, tandis que Julien Le Cardinal devient le visage d’un nouveau cycle. Si cette organisation trouve rapidement son équilibre, l’ASSE pourrait bénéficier d’un groupe plus soudé, avec des responsabilités clairement réparties dès les premières semaines de la saison.