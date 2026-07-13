Mercato PSG : Une offre de 50 M€ envoyée à Paris

Le PSG pourrait bientôt recevoir une offre XXL pour Ibrahim Mbaye. Le crack parisien attire les convoitises et Aston Villa semble prêt à passer à l’action avec de gros moyens financiers.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye vers Aston Villa cet été ?

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Ça bouge au PSG. Cet été, le club de la capitale doit gérer un dégraissage massif, notamment au sein de son attaque. Gonçalo Ramos a déjà plié bagage pour rejoindre l’AC Milan. Désormais, Lee Kang-In et Ibrahim Mbaye réclament eux aussi leur bon de sortie afin d’avoir du temps de jeu.

Le jeune Mbaye, couronné champion d’Europe avec l’ogre parisien, attire toutes les convoitises. Si l’international sénégalais préfère prendre du temps pour réfléchir à son avenir, Aston Villa, de son côté, refuse de laisser passer sa chance.

Les discussions s’intensifient. Selon les révélations de TEAMtalk, le club de Birmingham a contacté le Paris SG pour négocier le transfert du jeune ailier. L’objectif d’Aston Villa ? Remplacer Morgan Rogers. Courtisé activement par Arsenal, l’international anglais pourrait rapporter une somme astronomique de 154 millions d’euros aux Villans.

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Grâce au pactole de cette vente imminente, Aston Villa disposera des liquidités nécessaires pour s’aligner sur les exigences de Paris. Le champion de France réclame entre 40 et 50 millions d’euros pour libérer sa pépite. Mais attention à la concurrence. Aston Villa n’est pas seul sur le coup. Cinq autres écuries anglaises se bousculent pour accueillir le Sénégalais.

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Newcastle United, Brighton, Everton, Leeds United, Bournemouth craquent tous pour Ibrahim Mbaye. Cette rude bataille fait évidemment les affaires de la direction parisienne. Le président Nasser Al-Khelaïfi et son équipe préparent d’ailleurs la suite. Pour pallier le départ probable de Mbaye, la cellule de recrutement cible déjà de nouveaux cracks sur le marché.