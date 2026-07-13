Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un redoutable ailier arrive  

Martin Terrier va-t-il retrouver le Roazhon Park ? L’idée prend de plus en plus de poids. L’ailier figure bien parmi les pistes étudiées par le Stade Rennais pour ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Martin Terrier de retour à Rennes ?

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Le Stade Rennais veut rapatrier Martin Terrier cet été. Deux ans après son départ pour le Bayer Leverkusen, l’ailier français pourrait effectuer son retour en Ligue 1. Le club breton étudie cette possibilité pour renforcer sa ligne offensive.

Cependant, les dirigeants rennais ne sont pas seuls sur ce dossier. L’Olympique de Marseille s’intéresse aussi de près au joueur, poussé par Bruno Genesio qui rêve de retrouver son ancien protégé. Face à cette concurrence olympienne, le board rennais s’active pour convaincre son ex-buteur de revenir fouler la pelouse du Roazhon Park.

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La rumeur enfle en Bretagne. D’abord révélée sur les réseaux sociaux par le compte X @jonathan35001il y a quelques jours, la piste rennaise vient d’être confirmée à nouveau par ce même spécialiste du SRFC. Le nom du crack français circule à Rennes. Pour le moment, les dirigeants rennais n’ont pas encore décidé de passer à l’attaque.

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L’Allemagne lui réussit moins. Transféré en Bundesliga il y a deux ans, l’ancien Lyonnais traverse une période difficile au Bayer Leverkusen. Les pépins physiques ont compliqué son aventure en Bundesliga. Revenir en France lui offrirait une occasion en or. En retrouvant un environnement familier et un public qui l’adore, Martin Terrier pourrait enfin relancer sa carrière, là même où il avait atteint son meilleur niveau.