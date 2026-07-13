Mercato OM : Lorenzi travaille sur une arrivée surprise 0 €

En quête de renforts à prix malin, les dirigeants de l’OM ont jeté leur dévolu sur un ancien défenseur du RC Lens. Malang Sarr est ciblé.

Mercato OM : Malang Sarr se rapproche de Marseille

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La révolution est en marche à l’Olympique de Marseille. Bruno Genesio a officiellement pris fonction aux commandes du banc phocéen. Et sa direction s’active pour lui offrir un effectif de qualité afin d’aller chercher la qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Sauf que les finances de l’OM ne sont pas au beau fixe.

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Cela force Grégory Lorenzi et son équipe à recruter malin sur le marché de transferts. Ceux-ci travaillent d’ailleurs sur une nouvelle opération à coût zéro. Foot Mercato assure que l’OM suit de très près Malang Sarr, parti libre du Racing Club de Lens cet été. Le défenseur central de 27 ans n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute malgré les nombreuses sollicitations.

La Real Sociedad prend les devants

Malang Sarr avait l’occasion de prolonger son aventure avec le RCL, qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Les négociations n’ont pas abouti. L’ancien Niçois étant déterminé à relever un nouveau défi loin des Sang et Or. Il étudie sans doute les différentes propositions avant de trancher.

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En plus de l’OM, la Real Sociedad tente aussi de le recruter. Le club espagnol serait même en pole position pour arracher sa signature. Malang Sarr étant enclin à rebondir en Liga. Même si rien n’est encore bouclé dans ce dossier. L’OM a encore une chance de le recruter. Les Olympiens verraient en lui le profil idéal pour anticiper un départ de Nayef Aguerd ou Leonardo Balerdi.