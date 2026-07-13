Mercato : C’est officiel, le PSG s’offre un génie offensif !

En attendant l’officialisation d’une recrue confirmée sur ce mercato estival, le PSG vient d’annoncer une magnifique signature pour le futur du club. Explications.

Le PSG annonce la signature d’un premier contrat pro

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C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. C’est désormais officiel. Le PSG a annoncé la signature du premier contrat professionnel du milieu offensif Adam Ayari, ce lundi matin. Le joueur de 18 ans est à présent lié aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2029.

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« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari. Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029. L’ensemble du club félicite Adam pour son premier contrat professionnel et lui souhaite de poursuivre son parcours sous le maillot Rouge & Bleu avec autant de réussite », écrit le PSG sur son site officiel.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari.



Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.



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L’année dernière, le milieu de terrain offensif francilien s’est affirmé un peu plus encore comme un élément majeur des jeunes talents du Paris Saint-Germain, contribuant pleinement à la très belle saison des siens. En témoignent ses 7 buts et 6 passes décisives en 20 matches de championnat U19, remporté brillamment par les Titis parisiens pour la deuxième fois consécutive.

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Acteur clé du parcours en Coupe Gambardella, Adam Ayari s’est aussi distingué dans cette compétition en inscrivant 7 buts et en délivrant 3 passes décisives en six rencontres dans la compétition, prenant part activement au sacre du Paris Saint-Germain, une première pour le Club depuis 35 ans. Après la signature de son contrat, le jeune homme n’a pas caché sa joie de poursuivre son apprentissage dans son club de coeur.

« La signature de mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain est une immense fierté pour moi et pour ma famille. J’ai la chance d’évoluer dans ce club depuis 2014 et de grandir au quotidien aux côtés de joueurs, d’éducateurs et de membres du staff qui m’ont beaucoup apporté. Je tiens à les remercier pour leur confiance et leur accompagnement tout au long de mon parcours. Cette signature représente une étape importante, mais ce n’est que le début.

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Je vais continuer à travailler avec humilité et détermination pour progresser, aider mes équipes à atteindre leurs objectifs et saisir les opportunités qui se présenteront à moi sous les couleurs Rouge & Bleu », a déclaré Adam Ayari.