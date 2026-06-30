Mercato PSG : Grosse surprise pour remplacer Gonçalo Ramos !

Outre Eli Junior Kroupi, le PSG creuserait également une piste surprenante pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, qui s’est engagé en faveur de l’AC Milan. Explications.

Mercato : Le PSG veut recruter un nouvel avant-centre

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Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan dans un transfert qui pourrait dépasser les 70 millions d’euros, bonus compris, le PSG veut absolument recruter un nouvel avant-centre cet été. Dans cette optique, Luis Campos et Luis Enrique penseraient bel et bien à Eli Junior Kroupi pour renforcer l’attaque la saison prochaine.

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Selon les informations du journaliste Graeme Bailey, le double champion d’Europe aurait placé l’international espoir français en haut de sa liste pour compenser le départ de Gonçalo Ramos. Mais le club de la capitale se heurterait à la gourmandise des Cherries, qui ne comptent pas laisser partir leur joyau de 20 ans pour moins de 100 millions d’euros.

De son coté, l’ancien joueur du FC Lorient voudrait rejoindre le PSG et la perspective d’être entrainé par Luis Enrique le motiverait. Mais il ne souhaiterait pas forcer son départ si sa direction refusait toute négociation cet été. Face à la complexité de ce dossier, le Paris Saint-Germain réfléchirait à d’autres options pour renforcer son secteur offensif. L’une des pistes envisagées par Luis Enrique mènerait en Ligue 1.

Un autre deal avec Monaco après Akliouche ?

Déjà en discussions pour trouver un terrain d’entente pour le transfert de Maghnes Akliouche, le PSG et l’AS Monaco pourraient évoquer un autre dossier. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos aurait activé une piste assez inattendue pour remplacer Gonçalo Ramos. Le média sportif révèle notamment que le conseiller sportif du club parisien s’intéresserait de près à Folarin Balogun.

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Meilleur buteur de l’AS Monaco la saison dernière avec 19 réalisations en 43 apparitions, l’international américain confirme lors de la Coupe du monde, qu’il dispute à domicile avec les USA. Luis Campos et ses équipes apprécieraient particulièrement le profil du buteur de 24 ans qui présente l’avantage de posséder une belle expérience de la Ligue 1 grâce à ses passages à Reims et donc à l’AS Monaco.

Le site francilien précise toutefois que pour le moment, le PSG n’a entamé aucune démarche concrète, mais si cela venait à bouger, l’AS Monaco ne devrait pas s’opposer à la vente de Folarin Balogun. Confronté à des difficultés économiques après avoir raté une qualification pour la Ligue des champions, le club de la Principauté pourrait céder son numéro 9. L’attaquant américain fait ainsi partie des trois joueurs placés sur le marché par l’AS Monaco avec Lamine Camara et Maghnes Akliouche, fortement pressenti à Paris.

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Le Champion de France pourrait ainsi réaliser un coup double à Monaco, mais Tottenham et Chelsea sont également dans le coup pour Folarin Balogun, évalué à 40 millions d’euros sur Transfermarkt.