Mercato PSG : Urgent ! Un taulier des Bleus arrive pour 12M€

Désireux d’attirer un nouveau latéral gauche durant ce mercato estival, le PSG pourrait rapatrier un international français dans les semaines à venir. Explications.

Mercato : Le PSG jette son dévolu sur Lucas Digne

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Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en Amérique, Lucas Digne, qui a retrouvé une place de titulaire chez les Bleus de Didier Deschamps, pourrait signer son retour au PSG lors de ce mercato estival. À la recherche d’une doublure à Nuno Mendes, les dirigeants parisiens envisageraient de la faible clause libératoire du défenseur de 32 ans pour le rapatrier cet été.

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Le journaliste Tom Collomosse du Daily Mail rapporte notamment sur Twitter : « Nouveau : Lucas Digne cible pour le Paris Saint-Germain. Le défenseur français serait doté d’une clause libératoire dans son contrat avec Aston Villa qui pourrait être activée par le PSG après la Coupe du monde. Le prochain match officiel de Villa est contre le PSG. »

Le spécialiste mercato Ben Jacobs confirme également l’intérêt du PSG pour son ancien joueur. « Le PSG est intéressé par la signature de Lucas Digne, comme l’a indiqué Tom Collomosse. Digne dispose d’une clause libératoire de moins de 10 M£ dans son contrat, rendant une sortie cet été probable. »

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De son côté, le Birmingham Live explique que « le club champion d’Europe a jeté son dévolu sur l’international français après sa remarquable prestation lors de la Coupe du monde. Comme l’a révélé en premier le Daily Mail, le contrat de Digne avec Aston Villa contient une clause qui, si elle est activée — ce qui semble probable —, lui permettra d’entamer des discussions avec le Paris Saint-Germain. Le montant exact de l’opération n’est pas connu, mais il pourrait être inférieur à 10 millions de livres sterling. »

Sous contrat avec les Villans jusqu’en juin 2028, Lucas Digne pourrait ainsi revenir au PSG, où il aura passé trois saisons de 2013 à 2016, pour moins de 12 millions d’euros après la Coupe du Monde en Amérique.

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Son arrivée permettrait à Luis Enrique de disposer d’un spécialiste au poste de latéral gauche afin de faire souffler Nuno Mendes de temps en temps, et surtout de compenser un éventuel départ de Lucas Hernandez.