Coup de théâtre à l’OM : Mason Greenwood snobe l’AS Rome ?

Le dossier Mason Greenwood connaît un nouveau rebondissement. Alors que l’AS Rome semble en pole position pour sa signature, l’attaquant anglais de l’OM privilégie un autre club.

Mercato OM : Mason Greenwood en accord avec Fenerbahçe

Les discussions autour de Mason Greenwood évoluent rapidement et un changement de cap n’est pas exclu. L’attaquant anglais va sans doute quitter l’Olympique de Marseille cet été. Car l’OM, confronté à des difficultés économiques, ne peut se permettre de le retenir. La porte est clairement ouverte pour son départ.

Tout indiquait jusqu’ici que le meilleur buteur de l’OM irait à l’AS Rome. Un accord de principe ayant été conclu entre les deux parties. Sauf que les négociations entre les deux écuries traînent en longueur. Ce qui laisse planer le doute sur l’aboutissement du deal. Cette impasse profite même à un autre courtisan.

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Fenerbahçe revient en force dans la danse en vue de détourner Mason Greenwood de la Roma. La formation turque multiplie les approches ces dernières heures. L’Equipe assure que l’ailier de 24 ans et Fenerbahçe ont aussi un « accord sur un contrat ». Même si les détails n’ont pas encore fuité, les Stambouliotes n’hésitent plus à faire pression sur le clan du joueur pour changer la donne.

L’Olympique de Marseille reste inflexible

La manœuvre ne s’arrête pas à une simple intention. Fenerbahçe serait prêt à mettre 30 millions d’euros pour le transfert de Mason Greenwood. Cette offre est alléchante, mais la direction de l’OM reste inflexible. Stéphane Richard et son équipe ont conscience des impératifs budgétaires.

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Elle devra aussi verser 40 % de sa future revente à Manchester United. Marseille ne prévoit donc aucun départ de son fer de lance en dessous de 50 à 55 millions d’euros. L’AS Rome et Fenerbahçe n’ont encore atteint cette somme. Tandis que l’Atlético Madrid et Al-Hilal restent en embuscade sur cette piste offensive.