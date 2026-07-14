Mercato FC Nantes : Kita prépare un coup inattendu, c’est du lourd !  

Après un début de mercato très actif, le FC Nantes cible Vincent Marchetti pour animer son entrejeu. Un contrat de deux ans attend déjà le milieu de terrain du Paris FC.

Mercato FC Nantes : Kita accélère et vise un patron pour son milieu !

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Le FC Nantes ne perd pas de temps. La direction enchaîne les recrues. Après les signatures de Wilitty Younoussa, Maxime Dupé et Lucas Perrin, le club finalise l’arrivée de Killian Corredor.

La suite du programme ? Renforcer la défense et le milieu. Pour cela, les Canaris ont ciblé leur priorité : Vincent Marchetti. Selon les informations de Ouest-France, les dirigeants nantais apprécient beaucoup son profil. Un contrat de deux ans est même déjà prêt pour l’accueillir.

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À 29 ans, Vincent Marchetti possède un parcours solide. Le milieu corse joue actuellement au Paris FC, où son contrat court encore sur une saison. Formé à l’AC Ajaccio, il y a disputé la majeure partie de sa carrière avant de rejoindre la capitale en janvier 2024.

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Le joueur brille par sa polyvalence. Il sait évoluer comme sentinelle devant la défense ou un cran plus haut, en relayeur. Nantes attend le feu vert. Tout dépend maintenant de la position du club parisien. Si le Paris FC accepte de libérer son joueur, les dirigeants nantais finaliseront l’accord dans les prochains jours.

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Les Kita estiment que l’expérience de Marchetti sera un atout important pour cette saison en deuxième division. Avec ce joueur habitué aux joutes du football français, la Maison Jaune sécuriserait son entrejeu. Si les discussions se concrétisent dans les prochains jours, le milieu formé à Ajaccio sera la nouvelle arme de Michel Der Zakarian.