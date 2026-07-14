Mercato PSG : Lucas Digne confirme son retour au Paris SG !

À la grande surprise, le PSG a rapidement trouvé un accord pour rapatrier Lucas Digne après la Coupe du Monde 2026 en Amérique. Le latéral gauche d’Aston Villa a lui-même confirmé ce changement dans sa carrière.

Mercato PSG : Lucas Digne a informé les Parisiens de l’équipe de France

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Dix ans après avoir quitté le Paris SG et la concurrence de Maxwell, Lucas Digne signe son retour chez les Rouge et Bleu. Après quelques minutes d’échanges avec Luis Campos, le défenseur d’Aston Villa a donné son accord pour revenir en France sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2029.

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De son côté, le Paris SG a déjà informé les Villans qu’il compte bien lever la clause libératoire contenue dans le contrat du joueur de 32 ans et dont le montant est inférieur à 10 millions d’euros. D’après plusieurs sources, notamment Fabrizio Romano et Fabrice Hawkins, l’affaire est bel et bien réglée et il ne reste plus qu’à attendre le retour de Lucas Digne de la Coupe du Monde avant de finaliser les derniers détails de ce transfert express.

Ce mardi, le journal L’Équipe rapporte que l’ancien joueur de l’AS Rome a pris soin d’informer ses coéquipiers de l’équipe de France issus du PSG, notamment Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, qu’il sera des leurs à leur retour au Campus PSG.

Le quotidien sportif précise même que les Parisiens ont chambré Lucas Digne, notamment Ousmane Dembélé, avec lequel il entretient de bonnes relations. Toujours selon la même source, cela fait pratiquement un mois que Luis Campos discutait dans le plus grand secret avec Lucas Digne.

Le rôle de Lucas Digne à Paris

D’après L’Équipe, le natif de Meaux avait réellement envie de « boucler la boucle » avec le Paris Saint-Germain et confiait même en privé, il y a quelques mois, vouloir participer à l’affirmation de Nuno Mendes comme le meilleur latéral gauche du monde. Le média francilien souligne surtout que Lucas Digne est conscient du rôle qui l’attend au sein de l’équipe de Luis Enrique, à savoir celui de doublure du défenseur portugais, et il l’a accepté.

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