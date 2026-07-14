Mercato FC Nantes : Ça bouge, un autre phénomène proche de signer

Le FC Nantes pourrait accueillir un nouveau crack dans les prochaines semaines. Les dirigeants nantais ont reçu une nouvelle encourageante : Mathieu Cafaro devrait bien quitter le Paris FC cet été.

Mercato FC Nantes : Mathieu Cafaro arrive !

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Le FC Nantes veut du sang neuf pour son attaque. Pour y parvenir, les Canaris ciblent le milieu offensif du Paris FC, Mathieu Cafaro. Bonne nouvelle pour la famille Kita : le club de la capitale ouvre grand la porte à un départ. Selon Le Parisien, les dirigeants parisiens ont déjà tranché. Ils ne retiendront pas Mathieu Cafaro cet été.

Arrivé au club parisien durant l’hiver 2025, l’ancien Stéphanois avait joué un rôle clé dans l’accession du PFC en Ligue 1. Mais la suite a des airs de traversée du désert. Sa dernière saison s’est révélée catastrophique : aucun but et zéro passe décisive en à peine 12 apparitions. Cet échec pousse les deux parties vers la rupture.

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Les pensionnaires de la Beaujoire lui tendent la main. Ils attendent le feu vert des Parisiens pour passer à l’attaque. Mais il ne faut pas oublier la concurrence. Nantes n’est pas seul sur le coup. Plusieurs écuries de Ligue 2 convoitent activement le milieu offensif de 29 ans. Le joueur, désormais face à son destin, va devoir choisir sa future destination.

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Mathieu Cafaro se dirige vers un retour dans l’antichambre de l’élite. Ce championnat, le joueur le connaît très bien. Il y a déjà usé ses crampons lors de ses passages successifs à Toulouse, Reims, Saint-Étienne. Reste à savoir si le projet nantais saura le convaincre de relever ce nouveau défi.