Ça bouge à l’OM : Un autre Olympien fait ses valises !

Les mouvements s’enchainent du côté de l’OM. En plus du départ imminent de Mason Greenwood à Fenerbhaçe, la direction marseillaise va boucler une nouvelle vente importante dans les prochaines heures.

Mercato OM : Hamed Junior Traoté est arrivé au Genoa

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Le dégraissage se poursuit à l’Olympique de Marseille. La direction marseillaise doit impérativement renforcer ses caisses. Et elle touche au but pour sa plus grosse vente. Mason Greenwood s’est envolé pour Istanbul afin de s’engager officiellement avec Fenerbahçe. Le montant global de la transaction est estimé à environ 42 millions d’euros.

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Mais ce n’est pas terminé. Un deuxième départ est en cours de finalisation. Hamed Junior Traoré est arrivé à Gênes afin d’y passer sa visite médicale rituelle ce mardi 14 juillet. Si tout se passe bien, l’international signera un nouveau contrat avec le club italien. Il s’agira d’un prêt avec une option d’achat estimée à 8 millions d’euros. L’officialisation ne saurait tarder.

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Hamed Junior Traoré 🇨🇮 est arrivé à Gênes et va passer sa visite médicale. 🩺pic.twitter.com/HIgcyXvXmt — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 14, 2026

Notons que Hamed Junior Traoré a rejoint l’OM l’été dernier. Il a été par des soucis physiques récurrents. Le milieu offensif de 26 l n’a connu que six titularisations en Ligue 1 sous le maillot phocéen. Ce prêt au Genoa sera l’occasion pour lui de se relancer dans un championnat qu’il connait bien. Hamed Junior Traoré ayant déjà évolué à Naples et Sassuolo.