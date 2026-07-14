Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita réussit un nouveau coup XXL  

Le FC Nantes tient sa quatrième recrue de l’été. Après plusieurs jours d’attente, le club a annoncé l’arrivée de Killian Corredor.

Mercato : Killian Corredor signe au FC Nantes

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L’attaque nantaise tient son renfort. Le FC Nantes a officialisé ce mardi la signature de Killian Corredor. L’attaquant de 25 ans arrive tout droit de Darmstadt. Le suspense a enfin pris fin. Pressenti depuis plusieurs jours, ce transfert est désormais acté : l’ancien joueur de Rodez s’est engagé avec les Jaunes et Verts jusqu’en juin 2030.

Pour s’offrir ses services durant les quatre prochaines saisons, le club nantais a déboursé environ 2 millions d’euros. Après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, Corredor devient la quatrième recrue de l’été. Un retour aux sources pour le joueur, qui retrouve une Ligue 2 qu’il connaît bien.

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Dans son communiqué, le FC Nantes s’est réjoui de cette arrivée, présentée comme un renfort important pour le secteur offensif. Le club rappelle que le nouvel avant-centre arrive de Darmstadt 98, où il a évolué pendant deux saisons en 2. Bundesliga. Durant cette période, il a disputé 65 rencontres et inscrit 13 buts.

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Killian Corredor a donc snobé l’ASSE pour poser ses valises sur les bords de l’Erdre. Les Verts bougeaient les lignes pour l’amener dans le Forez, mais les dirigeants nantais ont été plus convaincants. Le jeune crack a les atouts pour devenir un cauchemar pour les équipes adverses. Les Kita préparent la montée en Ligue 1. La bataille sera rude la saison prochaine.