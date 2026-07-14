Mercato: Urgent ! Le PSG se retire de la course pour Bouaddi

Annoncé comme l’un des sérieux candidats à la signature d’Ayyoub Bouaddi, le PSG a finalement décidé de ne pas faire d’offre au LOSC cet été pour recruter le joueur de 18 ans. Explications.

Mercato PSG : Fabian Ruiz préféré à Ayyoub Bouaddi

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Malgré l’explosion d’Ayyoub Bouaddi à la Coupe du Monde en Amérique, le Paris Saint-Germain a fait le choix de la stabilité. Alors que plusieurs observateurs et médias annonçaient une offensive d’envergure du club de Nasser Al-Khelaïfi pour recruter le prodige marocain du LOSC Lille, les dirigeants parisiens ont préféré prolonger le contrat de Fabian Ruiz.

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Initialement lié jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain espagnol a paraphé un nouveau bail d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2028, éloignant du coup Ayyoub Bouaddi d’une possible arrivée à Paris cet été.

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« Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option comme révélé sur RMC Sport dès le mois d’avril. Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu. Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été une piste concrète pour cet été », rapporte RMC Sport ce mardi. Sur le départ cet été, le jeune milieu lillois pourrait finalement voir son avenir se dessiner en Premier League.

Ayyoub Bouaddi en route pour la Premier League

Malgré son attrait pour le Paris Saint-Germain, Ayyoub Bouaddi ne rejoindra pas le collectif de Luis Enrique durant ce mercato estival. Le journaliste David Ornstein confirme que le double champion d’Europe en titre ne passera pas à l’action pour recruter le crack des Dogues.

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Après la prolongation de Fabian Ruiz et avec le prix réclamé par Olivier Létang, président lillois, qui attendrait pas moins de 100 millions d’euros pour Bouaddi, le Paris SG aurait renoncé au compatriote d’Achraf Hakimi. Selon RMC Sport, « son avenir devrait s’écrire en Premier league, où une bataille entre les clubs est annoncée prochainement. »

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