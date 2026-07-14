Mercato RC Lens : Après Hazard, un autre attaquant débarque

Le RC Lens a bouclé le transfert d’un attaquant Polonais, ce mardi, dans la foulée du retour de Thorgan Hazard dans le Nord.

Mercato : Le RC Lens s’offre l’ailier polonais Michal Skoras

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Formé au RC Lens, Thorgan Hazard a fait son grand retour au club, lundi. Libéré par le RSC Anderlecht, il a s’est engagé librement avec son club formateur pour deux ans, jusqu’en juin 2028. Le milieu offensif de 33 ans est la troisième recrue estivale du club nordiste. Il débarque à la suite de Saud Abdulhamid et de Michaël Cuisance.

Ce mardi, le Racing a bouclé une quatrième arrivée, avec le transfert de Michal Skoras de La Gantoise en Belgique. Il a été recruté contre une indemnité estimée à 6 millions d’euros, hors bonus. Il s’agit d’un ailier gauche polyvalent. Il a signé au RCL pour cinq saisons, jusqu’au 30 juin 2031.

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International Polonais (14 sélections) depuis septembre 2022, le joueur de 26 s’est montré décisif la saison dernière, avec 11 passes décisives et 2 buts en 37 matchs disputés avec le KAA, toutes compétitions confondues.

Leca : « Le profil de Skoras est parfaitement Lens compatible »

Jean-Louis Leca, Directeur sportif du RC Lens s’enflamme pour la nouvelle recrue des Sang et Or.

« Le profil de Michał Skoras est parfaitement Lens compatible. Son goût du travail et son sens du collectif collent à notre ADN. Son dynamisme et ses qualités techniques lui permettent d’être performant comme piston ou ailier. Cette polyvalence sera un atout pour l’équipe », a-t-il déclaré.

Michal Skoras arrive dans l’Artois avec son expérience du haut niveau. Il totalise une cinquantaine de matchs européens et il a participé à deux compétitions internationales majeures avec la Pologne (coupe du monde 2022 et l’Euro 2024, ndlr).

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