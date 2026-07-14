Mercato OM : Greenwood décolle, sa visite médicale fixée !

Le feuilleton Mason Greenwood touche à sa fin. L’attaquant de l’OM s’est envolé ce mardi pour Fenerbahçe où sa visite médicale est déjà programmée.

Mercato OM : Greenwood prend l’avion pour la Turquie !

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L’Olympique de Marseille va conclure la plus grosse vente de son histoire. Deux saisons après son arrivée, Mason Greenwood quitte la cité phocéenne. L’attaquant anglais va s’engager avec Fenerbahçe. Son officialisation est désormais imminente. Il a été aperçu ce mardi après-midi à l’aéroport.

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Mason Greenwood s’apprêtait à décoller à bord d’un jet privé en présence des représentants du club turc. Plusieurs images publiées sur les réseaux sociaux le confirment. Le plan de vol prévoit une escale à Manchester pour récupérer sa famille. L’ailier polyvalent mettra ensuite le cap sur Istanbul.

Visite médicale à Istanbul

Mason Greenwood passera sa visite médicale sur le sol turc. Cette ultime étape est programmée pour ce mercredi. Si tout se passe bien, le joueur de 24 ans paraphera un contrat de quatre ans avec la formation stambouliote. Cette transaction est estimée à 42 millions d’euros bonus inclus.

🚨 Mason Greenwood est arrivé à l'aéroport de Marseille pour partir en direction de Manchester. pic.twitter.com/Hj2uO7BIST — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 14, 2026

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Elle surpasse celle de Michy Batshuayi et ses 39 millions d’euros en 2016. Notons que l’OM ne touchera pas l’intégralité de cette manne financière. Manchester United, ayant droit à un pourcentage de 40% sur sa revente, devrait percevoir environ 12 millions d’euros.