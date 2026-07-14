PSG : Les dernières révélations sur le dossier Yan Diomande

Éliminé de la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire en huitième de finale, Yan Diomande va à présent se pencher sur son avenir. D’accord pour rejoindre le PSG, l’attaquant de 19 ans attend le feu de son club, le RB Leipzig, qui refuse de le brader.

Mercato : Le PSG ne lâche pas Leipzig pour Yan Diomande

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Lundi soir, le journaliste Olivier Tallaron a confirmé l’accord entre le Paris Saint-Germain et Yan Diomande. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030 avec le RB Leipzig, l’ancien ailier de Leganés a dit oui au PSG pour un contrat de cinq ans et un transfert dès cet été. Mais face à l’intransigeance du club allemand dans ce dossier, le double champion d’Europe en titre opte pour la patience.

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« Pour Yan Diomande, il y a un accord entre PSG et le joueur. Paris veut faire preuve de patience dans ce dossier », a déclaré le spécialiste de Canal+ Sport sur les réseaux sociaux. Toujours selon la même source, les discussions se poursuivent entre les dirigeants des deux clubs afin de parvenir à un terrain d’entente pour le jeune international ivoirien.

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« Les discussions avec Leipzig sont permanentes et sont dans un process de timing normal », ajoute Olivier Tallaron, qui confirme ainsi que le PSG continue de travailler en coulisses sur ce dossier. À ce stade, les négociations restent ouvertes et le PSG entend prendre le temps nécessaire pour tenter de conclure l’opération dans les meilleures conditions.

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D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, aurait pris le contrôle direct du dossier Yan Diomande. Une implication personnelle rare qui témoigne du poids accordé à l’enfant d’Abidjan. Le président parisien négocie face à face avec son homologue Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig. Selon le journal Bild, les pourparlers entre les deux hommes portent sur un montant d’environ 100 millions d’euros, bonus inclus.

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De son côté, la formation allemande réclamerait un chèque de 130 millions d’euros pour laisser partir son joyau ivoirien. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.