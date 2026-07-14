Coup de théâtre à l’OM : Aubameyang proche du Brésil ?

Son départ de l’OM pour la Turquie semblait acquis. Mais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait finalement rebondir au Brésil. Le club de Vasco De Gama a décidé de bouleverser les négociations.

Mercato OM : Vasco De Gama s’invite dans la bataille pour Aubameyang

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Les dirigeants de l’Olympique de Marseille le savent. Ils doivent réduire la masse salariale du club coûte que coûte. Plusieurs joueurs sont ainsi mis sur le marché en commençant par Mason Greenwood. Les anciens bénéficiant de gros salaires ne sont pas épargnés.

C’est le cas notamment de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais est proche de quitter le navire OM une seconde fois. Il aurait déjà conclu un accord salarial avec le promu turc de Corum FK. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec l’OM sur les modalités de transfert. Un montant à 1,5 millions d’euros est évoqué pour le libérer de sa dernière année de contrat.

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Mais voilà qu’un nouveau prétendant s’invite dans la bataille. Vasco De Gama est bien déterminé à détourner Pierre-Emerick Aubameyang de la Turquie. Les négociations ont débuté en coulisses pour le convaincre de rejoindre le championnat brésilien cet été.

Tulio De Melo mène les négociations à Marseille

Le média Vascainos assure que ces échanges sont menés par Tulio De Melo, ancien attaquant lillois reconverti en agent influent. Ce dernier avait déjà facilité le transfert de Dimitri Payet vers ce même club brésilien. Il est actuellement à Marseille pour mener des pourparlers intenses avec les décideurs olympiens, indique la source.

💢Sobre Aubameyang no Vasco.



Nos últimos dias, o nome de Pierre-Emerick Aubameyang passou a ser especulado no Vasco da Gama pela imprensa. As tratativas estariam sendo conduzidas pelo empresário Túlio de Melo.



Um dos principais entraves para uma possível contratação é o alto… pic.twitter.com/EZ9GcIKM3p — NTVASCAÍNOS (@ntvascainos) July 14, 2026

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Cette offensive sud-américaine bouscule les plans turcs pour Aubameyang. Elle pourrait accélérer le dénouement de ce dossier brûlant. Sachant que la direction de l’OM cherche désespérément à alléger sa masse salariale.