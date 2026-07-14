Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de cet ailier !

Le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille se déchirent pour un ancien buteur de Ligue 1. La porte est ouverte pour le transfert du joueur cet été.

Mercato Stade Rennais : Martin Terrier se rapproche de Rennes !

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Martin Terrier veut quitter l’Allemagne. Deux ans après son départ de Rennes, son aventure au Bayer Leverkusen tourne court. L’Olympique de Marseille souhaite relancer le joueur cet été. Son ancien club, le Stade Rennais, prépare également son retour.

Le club allemand ne retiendra pas son joueur en cas d’offre jugée satisfaisante. La voie est libre pour les deux courtisans français. Le Bayer Leverkusen accepte un transfert. Selon les informations du quotidien Bild, cette formation de Bundesliga fixe une condition : recevoir une proposition financière alléchante et céder le joueur.

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Cette décision clarifie la situation pour l’OM et Rennes. Les deux rivaux connaissent désormais la position de la direction allemande. Le récent sixième de Bundesliga ne compte plus sur l’ancien Lyonnais. L’exil allemand a freiné la progression de Martin Terrier. Recruté pour 20 millions d’euros en 2024, le joueur formé au LOSC a vu sa valeur s’effondrer à cause de blessures répétées. Son bilan sur deux saisons reste moins solide.

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Martin Terrier a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues. Bilan : 7 buts et 3 passes décisives. Un rendement modeste qui pourrait pousser le Bayer Leverkusen à tourner la page, tandis que l’OM et Rennes restent attentifs à l’évolution du dossier. Sur Transfertmarkt, l’ailier français vaut 8 millions d’euros. Une opportunité en or se présente donc pour la Ligue 1. Acquérir un tel talent à un prix aussi bas représente une excellente affaire.