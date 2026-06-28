ASSE : Incroyable ! La montée en Ligue 1 déjà compromise ?

Après avoir raté une occasion en or de remonter en Ligue 1 au terme de l’exercice 2025-2026, l’ASSE pourrait bien le payer très cher pendant longtemps, selon un de ses anciens entraîneurs.

L’ASSE s’est sabordée en fin de saison 2025-2026

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L’ASSE a laissé passer sa chance de remonter en Ligue 1, et va peut-être le regretter très longtemps. Le double échec de la saison dernière va être difficile à digérer pour les Verts. Le club stéphanois a non seulement failli dans la course aux deux premières places en craquant en fin de saison dans le duel avec Le Mans et l’ES Troyes.

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Mais en plus de cela, l’AS Saint-Étienne s’est écroulé en barrage face à l’OGC Nice, s’inclinant lourdement (1-4) au match retour pour rester en Ligue 2. Cela alors que le club ligérien était donné comme le grand favori en raison de leur descente de Ligue 1 et de leur volonté de remonter immédiatement avec un mercato ambitieux. Une situation que les pensionnaires de Geoffroy-Guichard pourraient regretter très longtemps.

Olivier Dall’Oglio annonce une rude concurrence en Ligue 2

Ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 (2023-2024), Olivier Dall’Oglio a annoncé que la concurrence sera bien plus accrue en Ligue 2 la saison prochaine. Cette situation pourrait grandement compliquer la tâche à l’ASSE dans la course pour la remontée en Ligue 1.

« Un favori ? C’est difficile à dire, mais c’est vrai que Nantes veut remonter de suite et je pense qu’ils mettront les moyens. Metz a aussi l’objectif de remonter de suite, les jeunes joueurs qui ont eu l’expérience de la Ligue 1 seront plus aguerris, s’ils s’adaptent bien, ce sera un gros candidat. Reims, Nantes, Metz restent aujourd’hui les trois favoris.

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Après il y a toujours une surprise qui arrive, comme Le Mans. Il peut y avoir une surprise, on a vu que Rodez, ça reste quand même très solide et qu’ils arrivent à faire des miracles chaque année, bravo à eux, c’est très bien. On va dire que Saint-Étienne cette année est un peu moins le PSG de la Ligue 2, il y aura plusieurs PSG », a notamment expliqué le technicien français de 62 ans dans une interview accordée à Carton Rouge TV.

Une concurrence d’un niveau supérieur aux yeux de Dall’Oglio pour la saison 2026-2027. Mais le coach écossais Ian Cathro et son staff devront trouver les solutions pour tenir l’objectif de la remontée la saison.

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De son côté, la direction stéphanoise joue déjà sa partition en se montrant active sur le marché des transferts, afin de renforcer au mieux l’équipe.