Après l’arrivée de Lucas Digne, quelle défense pour le PSG ?

Lucas Digne devrait rejoindre le PSG très prochainement, après qu’un accord a été trouvé entre les deux parties. L’arrivée du latéral gauche français pourrait venir chambouler le secteur défensif du club de la capitale. Explications.

Mercato PSG : La signature de Lucas Digne fatale à Lucas Hernandez ?

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En quelques heures, seulement Lucas Digne a rejoint le Paris Saint-Germain. Le fameux « here we go » de Fabrizio Romano est tombé hier, en début d’après-midi. L’international français devrait s’engager pour les trois prochaines saisons pour un montant inférieur à 10 millions d’euros. Sa venue condamne peut-être le sort de Lucas Hernandez en Rouge et Bleu, maintenant que la direction parisienne a trouvé la doublure de Nuno Mendes.

Sous contrat jusqu’en 2028, le frère de Théo a tout de même disputé plus de 2000 minutes cette saison avec Paris. Utilisé dans un rôle de remplaçant du latéral gauche portugais en Ligue 1 lors des gros turnovers, il ne semble pas être un rouage essentiel du style de jeu de Luis Enrique. Il est aussi le troisième plus gros salaire de l’effectif parisien. Son départ pourrait donc alléger la masse salariale du club.

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Pourtant, Lucas Hernandez révélait en juin dernier au Figaro : « Je suis là. Le coach le sait. Il m’appelle, je rentre, et il sait que je vais tout donner. » Il poursuivait : « Je veux la troisième étoile. Il me reste encore deux ans de contrat. J’aimerais finir mes années de contrat là-bas, et même plus. Je suis très bien à Paris. » Pour l’instant, aucune offre, ni rumeur ne circule sur le joueur. Seul Luis Enrique décidera si oui, ou non, il compte sur lui.

Beraldo et Zabarnyi responsables d’un potentiel remaniement dans l’axe

Après la grave blessure de Lucas Hernandez aux ligaments en mai 2024, Lucas Beraldo, arrivé au mercato hivernal de la même année, l’avait remplacé en position d’arrière gauche. Le Brésilien n’a jamais réussi à satisfaire Luis Enrique sur un côté. Il a donc été repositionné dans l’axe l’année suivante. Paris évoluait alors avec un nombre suffisant de défenseurs centraux.

L’arrivée d’Ilya Zabarnyi en début de saison dernière avait totalement déchargé la cellule de recrutement parisienne de travail sur le secteur défensif. Cependant, le nouveau repositionnement de Beraldo en sentinelle pour seconder Vitinha, la saison peu convaincante de l’Ukrainien et le temps de jeu radicalement réduit de Marquinhos laissent envisager un potentiel remaniement dans l’axe.

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Si Willian Pacho reste le titulaire indiscutable en charnière centrale, l’identité de son partenaire reste floue. Ainsi, plusieurs noms ont été évoqués comme celui d’Ibrahima Konaté avant son départ pour le Real Madrid ou celui de Dayot Upamecano, même si le déloger du Bayern Munich s’annonce compliqué. Jaydee Canvot, défenseur de Crystal Palace, intéresse également le club.

La façon de travailler très discrète sur le marché des transferts du double champion d’Europe ne permet pas d’en savoir plus actuellement. On peut toutefois imaginer que Lucas Digne permettrait à Hernandez de s’installer définitivement dans l’axe, et que Luis Enrique restaurerait sa confiance à Zabarnyi ou à Marquinhos pour épauler l’Équatorien la saison prochaine, qui sera décisive pour la suite de leur carrière.

La venue d’une doublure à gauche pourrait donner des idées à droite

Le champion de France en titre a passé la deuxième sur le mercato estival dans le sens des arrivées. Lucas Digne a été recruté pour offrir une doublure de luxe à Nuno Mendes. Un investissement qui donnerait des idées pour le couloir droit défensif du PSG. Les postes de latéraux étaient souvent identifiés l’année dernière comme des points faibles en cas de blessure des deux titulaires.

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L’arrivée du latéral d’Aston Villa règle ce problème à gauche, mais pas à droite. Même si Hakimi n’a pas besoin de doublure, et que Zaïre-Emery peut assurer l’intérim, les Rouge et Bleu pistent quelques joueurs comme Guéla Doué de Strasbourg. Enfin, le jeune David Boly (17 ans) issu du centre de formation, qui avait fait ses débuts en équipe première en Coupe de France la saison passée, peut être une doublure crédible au Marocain.