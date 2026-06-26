Coup de théâtre à l’OM : McCourt réclame une offre choc !

Le propriétaire de l’OM a pris une ferme décision sur le mercato. Frank McCourt ne compte pas libérer gratuitement Pierre-Emerick Aubameyang. Un montant surprenant a été fixé pour son départ.

Mercato OM : McCourt refuse de résilier Aubameyang

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Le passage devant la DNCG mardi a laissé un goût amer à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, déjà fragilisé par une amende de 10 millions d’euros infligée par l’UEFA, doit vendre. Plusieurs joueurs bénéficiant de gros salaires sont ainsi poussés vers la sortie. L’objectif est d’assainir les comptes de l’OM.

Pierre-Emerick Aubameyang figure notamment sur la liste des partants. Ses 14 buts et 10 passes décisives ont été insuffisants pour qualifier l’OM en Ligue des champions. Son salaire d’environ 4,2 millions d’euros par an est devenu insupportable pour Marseille.

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Au point où le départ de l’attaquant devient inéluctable. Sauf que Frank McCourt a pris une décision ferme en interne. Le propriétaire de l’OM privilégie un transfert plutôt qu’une résiliation de contrat. Il compte ainsi toucher un chèque sur le départ de Pierre-Emerick Aubameyang.

Un prix cadeau pour son transfert

Les dirigeants de l’OM ont même établi un prix qui suscite de nombreuses réactions. La Provence révèle que le club dirigé par Frank McCourt réclame 1,5 million d’euros pour libérer Aubam de sa dernière année de contrat. C’est plus ou moins un prix cadeau pour son transfert.

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Plusieurs clubs sautent déjà sur une telle opportunité de marché. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ou encore le Çorum FK se seraient récemment renseignés sur sa situation.