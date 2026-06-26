Mercato PSG : La doublure d’Hakimi dénichée au Mondial 2026

À la recherche d’un arrière droit pour faire souffler Achraf Hakimi de temps en temps, le PSG a trouvé le joueur idéal à la Coupe du Monde 2026 en Amérique. Luis Campos serait même déjà passé à l’action pour le recruter durant ce mercato estival.

Mercato PSG : Un international ivoirien pour concurrencer Hakimi ?

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Le PSG est déterminé à corriger son erreur de l’été dernier. Vu la surcharge de travail d’Achraf Hakimi, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont décidés à recruter un nouveau spécialiste au poste de latéral droit cet été. Alors que plusieurs noms circulent depuis des mois, l’heureux élu pourrait finalement être un joueur du championnat français.

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Auteur d’une nouvelle saison solide sous les couleurs du RC Strasbourg, Guéla Doué attire toujours les regards en Premier League, mais le PSG voudrait le retenir en Ligue 1. Très bon contre-attaquant, ce qui plaira à Luis Enrique, l’international ivoirien est aussi devenu une référence du championnat français sur le plan défensif.

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Capable de dépanner à droite et dans l’axe, de s’intégrer dans le milieu selon les consignes de son entraîneur, Guéla Doué a la palette totale du latéral ultime pour plaire à l’entraîneur parisien. Et cela tombe bien puisque le Racing Club de Strasbourg et BlueCo ne seraient pas fermés à un départ de leur défenseur cet été. Mais Paris devra se montrer très généreux dans ce dossier.

Guéla Doué au Paris SG pour 35M€ ?

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le média The Athletic, le RC Strasbourg serait ouvert à un transfert de Guéla Doué durant ce mercato d’été, à condition de recevoir une offre à la hauteur de ses attentes. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le frère aîné de Désiré Doué reste l’un des actifs les plus précieux du club alsacien.

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La source anglaise précise toutefois que le PSG n’est pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund et Everton auraient également manifesté leur intérêt pour le joueur de 23 ans valorisé entre 30 et 35 millions d’euros par son club. Un prix largement dans les cordes des finances du Paris Saint-Germain.

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Reste à voir si la possibilité d’évoluer au quotidien dans le même club aux côtés de son frère pourra convaincre Guéla Doué de faire le choix du Paris SG au moment de trancher pour la suite de sa carrière. Affaire à suivre…