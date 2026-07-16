Mercato PSG : Man City pointe le nez, le Paris SG exige 50M€

Désireux d’obtenir plus de temps de jeu, Ibrahim Mbaye aurait exprimé son souhait de quitter le PSG lors de ce mercato estival. Intéressé par l’attaquant du Paris SG, Manchester City va devoir se montrer assez généreux.

Mercato PSG : Manchester City fonce sur Ibrahim Mbaye

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Révélé aux yeux du grand public durant la Coupe du Monde 2026 avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye pourrait rejoindre les rangs d’un grand club européen lors de ce mercato d’été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ailier de 18 ans ne veut plus cirer le banc au PSG et souhaite aller monnayer son talent sous d’autres cieux.

Déjà dans le viseur du RB Leipzig, Aston Villa, Tottenham et Arsenal, le Titi parisien a vu le Borussia Dortmund débarquer sur sa piste ces dernières semaines. Après avoir vendu Karim Adeyemi au FC Barcelone cet été, le club allemand voyait Ibrahim Mbaye comme son remplaçant naturel.

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Les dirigeants du BVB apprécieraient particulièrement le profil polyvalent du jeune international sénégalais, capable d’évoluer sur les deux ailes, et seraient prêts à passer concrètement à l’offensive pour boucler son transfert. Cependant, le Borussia Dortmund pourrait finalement voir Manchester City lui ravir la palme dans ce dossier.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le natif de Trappes serait désormais sur les tablettes des Citizens. « Selon nos informations, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, deux clubs reconnus en matière de développement de jeunes joueurs, s’intéressent à l’ailier parisien (42 matchs, 4 buts, 4 passes décisives).

Un championnat qui pourrait coller à ses qualités quand on sait le nombre d’attaquants formés en France ayant réussi à exporter leurs qualités outre-Rhin (…), mais selon nos informations, il y a bien un intérêt du club anglais pour le natif de Trappes. Le vice-champion d’Angleterre l’a ajouté à sa short-list pour cet été, à l’heure où plusieurs départs sont attendus dans le secteur offensif. »

D’autres écuries de Premier League comme Brighton, Newcastle, Everton, Leeds United et Bournemouth auraient également manifesté un intérêt pour Ibrahim Mbaye, portant à sept le nombre de clubs anglais positionnés sur ce dossier. De son côté, le PSG voudrait profiter de la côte de son joueur pour encaisser un joli chèque.

Le Paris SG exige 50M€ pour Ibrahim Mbaye

Le Paris Saint-Germain aimerait bien conserver Ibrahim Mbaye pour continuer à offrir à Luis Enrique plus d’options dans le secteur offensif. Pour autant, le club de la capitale est conscient que l’entraîneur espagnol ne peut pas garantir au joueur le temps de jeu qu’il réclame.

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Pour racheter ses deux années de contrat, la direction du PSG attendrait entre 40 et 50 millions d’euros pour laisser partir son numéro 49, indiquait récemment le quotidien L’Équipe. Un montant qui ne représente pas un réel obstacle pour un club comme Manchester City.

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Le Borussia Dortmund, Tottenham, Aston Villa et Arsenal pourraient aussi s’aligner facilement sur cette exigence financière du double champion d’Europe en titre pour Ibrahim Mbaye.