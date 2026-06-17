PSG Mercato : L’Atlético sème le doute chez Ibrahim Mbaye !

Alors qu’il n’exclut pas de poursuivre l’aventure avec son club formateur, l’attaquant du PSG, Ibrahim Mbaye, se voit dérouler le tapis rouge par l’Atlético Madrid en vue d’une signature en Liga cet été. Explications.

Mercato : Ibrahim Mbaye prêt à rester au PSG

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Cité parmi les candidats au départ du PSG, Ibrahim Mbaye fait l’objet de nombreuses sollicitations du côté de la Premier League. Mais d’après les sources de Média Foot, l’ailier de 18 ans se laisse le temps de la réflexion et n’exclut pas de rester à Paris s’il peut avoir un rôle « différent. »

Convoqué avec le Sénégal pour disputer la première Coupe du Monde de sa jeune carrière, quelques mois après avoir pris part à la Coupe d’Afrique des Nations et remporté une seconde Ligue des Champions de suite, l’international sénégalais savoure ces moments précieux. Après une saison 2025-2026 dans laquelle il n’a pas beaucoup joué (30 apparitions tout de même), le jeune homme souhaite d’abord prouver sur la scène internationale et confirmer son talent.

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« Les sources sollicitées par Média Foot indiquent qu’Ibrahim Mbaye n’a pas vocation à s’occuper de son avenir à court terme (…) Si le manque de temps de jeu du Sénégalais est un vrai sujet, Ibrahim Mbaye sait aussi que plusieurs joueurs de son secteur sont sur le départ. Bradley Barcola et Gonçalo Ramos en tête », explique le site sportif.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Mbaye fait partie du projet parisien et les dirigeants ne souhaitent pas s’en séparer. Comme Senny Mayulu, le natif de Trappes incarne l’avenir du club et une place lui sera faite en 2026-2027 pour continuer de le faire grandir.

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À ce jour, il y a plus de chances de le voir rester au Paris SG que de le voir partir ailleurs. Concentré sur la Coupe du Monde et prêt à rester à Paris, Ibrahim Mbaye voit l’Atlético Madrid débarquer avec une proposition tentante.

L’Atlético Madrid apprécie le profil d’Ibrahim Mbaye

D’après les informations de Fichajes, Ibrahim Mbaye serait suivi de près par l’Atlético Madrid, un club de Liga qui apprécierait fortement son potentiel et son profil de joueur de rupture. Le média espagnol explique que l’intérêt des Colchoneros ne serait pas anodin.

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Le club espagnol chercherait à injecter davantage de vitesse, de percussion et d’imprévisibilité dans les couloirs offensifs. Dans cette logique, Ibrahim Mbaye entrerait parfaitement dans les critères recherchés par Diego Simeone : un joueur capable de provoquer, d’attaquer son vis-à-vis et de faire basculer un match sur une accélération.

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Malgré la ferme volonté du Paris Saint-Germain de garder son titi, l’Atlético Madrid tenterait surtout d’anticiper avant qu’une concurrence plus lourde ne s’installe, notamment venue d’Angleterre. Le PSG sait donc à quoi s’e tenir dans ce dossier.