Stade Rennais : Terrible nouvelle confirmée à Rennes ?

Il y a une grosse inquiétude au Stade Rennais. Le gardien de but, Brice Samba se blesse à quelques semaines de la reprise du championnat.

Stade Rennais : Brice Samba se blesse avant la reprise !

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Le mollet de Brice Samba reçoit un coup, et tout le Stade Rennais retient son souffle. Hier, le gardien international a stoppé son entraînement. Une vive douleur l’a contraint à quitter la pelouse. Ce départ précipité plonge le staff dans l’angoisse.

Désormais, le club attend les examens médicaux prévus pour évaluer les dégâts. On saura bientôt s’il s’agit d’une simple alerte ou d’une déchirure sérieuse. Ce coup dur frappe directement l’entraîneur rennais, Franck Haise, en pleine préparation pour la nouvelle saison.

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Le coach doit installer sa philosophie de jeu, et se priver de son gardien titulaire maintenant briserait sa dynamique. Pourquoi Samba est-il indispensable au Stade Rennais ? Parce que le portier des Bleus n’est pas un simple joueur. C’est le pilier du vestiaire et le garant de la solidité rennaise. Franck Haise a bâti ses plans sur son expérience. Le perdre maintenant compliquerait tout.

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Pour l’instant, le mystère reste entier concernant la durée de son absence. Le staff médical refuse de spéculer ou de prendre le moindre risque avec son international durant cette phase de préparation. Les supporters et l’entraîneur croisent les doigts. Si l’indisponibilité de Brice Samba devait se prolonger, Rennes aborderait la Ligue 1 avec un immense handicap. Tout le monde espère des nouvelles rassurantes.