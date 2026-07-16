Coup de théâtre à l’OM : Lorenzi dégote un crack de Benfica

Le mercato estival de l’OM réserve d’énormes surprises. Le directeur sportif Grégory Lorenzi s’est récemment lancé sur les traces du jeune défenseur de Benfica Lisbonne, Mauro Furtado.

Mercato OM : Grégory Lorenzi tente de signer Mauro Furtado

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est très mouvementé, notamment dans le sens des départs. Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe et Hamed Junior Traoré a été prêté au Genoa. Pierre-Emerick Aubameyang est lui aussi proche de signer au Deportivo La Corogne. Tant de départs qui permettent à l’OM de réduire sa masse salariale.

Cela ne l’empêche pas pour autant de travailler sur de potentielles arrivées. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi avait d’ailleurs lâché quelques indices sur son mercato. « Il faudra des joueurs d’expérience, qui connaissent la Ligue 1 et l’Europe. Il nous faudra aussi des jeunes joueurs », confiait-il en conférence de presse.

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C’est dans cette perspective que Grégory Lorenzi travaille discrètement sur l’arrivée d’un jeune défenseur central. Le PetitOM assure que le dirigeant marseillais a jeté son dévolu sur Mauro Furtado du Benfica Lisbonne.

Une forte concurrence se met en place

Le joueur de 17 ans est doté d’un profil moderne, physique et très technique. Ses solides prestations avec Benfica ont rapidement tapé dans l’œil de l’OM. Grégory Lorenzi et son équipe tenteraient de le déloger du Portugal. Surtout que Mauro Furtado est entré dans sa dernière année de contrat.

👀 L'OM a un oeil sur le défenseur central gaucher de 17 ans du Benfica.



🎯 Celui ci est en fin de contrat en juin 2027, défenseur moderne, physique et très technique, il est international U18 – U17 🇵🇹.



⏳ Très courtisé en Europe, c'est une gros espoir à ce poste.#MercatOM https://t.co/pxF8GnsxbQ pic.twitter.com/kqychvfcXa — LePetitOM (@LePetitOM) July 16, 2026

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Mais les Phocéens ne sont pas seuls sur ce coup. Ils devront affronter la concurrence de Leeds United et Sassuolo. Cela risque de faire grimper les enchères pour celui qui est considéré comme l’un des espoirs en défense.