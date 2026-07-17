ASSE :Un mois de mercato, la tendance s’inverse pour Stassin

Valeur marchande sûre de l’ASSE, Lucas Stassin pourrait faire l’objet d’un transfert cet été. Mais les courtisans ne se bousculent pas pour lui comme l’été dernier.

ASSE Mercato : Après Porto et Braga, Stassin intéresse Galatasaray

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Très sollicité l’été dernier, Lucas Stassin avait été bloqué par la direction de l’ASSE. Cet été, il dispose d’un bon de sortie, car les Verts sont restés en Ligue 2. Cependant, il ne partira que si l’offre pour son transfert satisfait aux exigences de Kilmer Sports Ventures.

Le groupe canadien exige au moins 20 millions d’euros pour l’avant-centre recruté pour 10 millions d’euros et valorisé à 15 millions d’euros.

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En tout début de mercato, il a fait l’objet d’un intérêt du FC Porto et du SC Braga. Mais aucune offensive concrète n’a été formulée par les deux clubs portugais.

Cette semaine, l’intérêt de Galatasaray pour Lucas Stassin a été révélé. Le média turc TRT Spor a laissé entendre que le club turc se préparait à faire une proposition qui se rapprocherait de la demande de l’AS Saint-Étienne.

La position de KSV concernant son joueur de 21 ans est assez claire et constante. S’il ne reçoit pas d’offre à la hauteur de ses attentes, ce dernier restera dans le Forez, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Mercato : Lucas Stassin parti pour rester à Saint-Etienne ?

Faisant le point sur la situation du néo-international belge (1 sélection), Peuple-Vert rappelle que « l’intérêt le plus chaud semble avoir été celui de Braga au cours du mois de juin« .

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Le média spécialisé confirme la tendance selon laquelle les prétendants ne sortent pas le chéquier pour Lucas Stassin, contrairement au mercato estival 2025.

« De nombreux clubs sont depuis venus aux renseignements, mais souvent sans suites concrètes. Il est moins sollicité ces dernières semaines », note-t-il.

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Il reste certes encore un mois et demi de mercato, mais le numéro 9 de l’ASSE est parti pour démarrer la saison 2026-2027 sous le maillot des Verts. Pour rappel, la première journée de Ligue 2 est fixée au 8 août 2026.