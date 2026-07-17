PSG Mercato : Rendez-vous décisif pour l’avenir de Barcola !

La Coupe du monde 2026 va refermer ses rideaux ce weekend et Bradley Barcola va pouvoir s’occuper de son avenir avec le PSG. Une importante réunion serait d’ailleurs prévue à cet effet. Explications.

Mercato : Le clan Barcola va rencontrer le PSG la semaine prochaine

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir avec le Paris Saint-Germain. Mécontent de son statut de remplaçant derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais songerait à un changement cet été afin d’intégrer une équipe, où il serait le leader offensif.

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D’autant que le PSG serait très intéressé par le renfort de la pépite du RB Leipzig, Yan Diomande (19 ans). D’ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano rapporte qu’une réunion serait prévue entre Luis Campos et l’agent de l’international français de 23 ans.

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« Réunion la semaine prochaine entre le PSG et l’agent de Bradley Barcola. Le PSG travaille d’arrache-pied sur les prolongations : Fabian Ruiz, Pacho, etc. Si un club est intéressé par Barcola, le PSG a déjà informé que le montant sera très très important pour le recruter », explique le spécialiste mercato, qui ajoute qu’un cador de Premier League serait prêt à une folie pour le natif de Lyon.

Liverpool en pôle position pour Bradley Barcola

Selon le tabloïd britannique The Athletic, Bradley Barcola serait la principale priorité du board de Liverpool pour les prochaines semaines du mercato estival. Après le départ de Mohamed Salah, les Reds verraient le numéro 29 du PSG comme la recrue idéale pour renforcer le secteur offensif d’Andoni Iraola.

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À en croire les révélations de PSG Inside Actus, le double champion d’Europe en titre s’attendrait à recevoir une offre de 100 millions d’euros pour son joyau tricolore. Même si le nom du club intéressé n’a pas fuité, tout porte à croire qu’il s’agirait bien du club de la Mersey.

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Comme le rapporte Fabrizio Romano, Liverpool serait toujours à l’affût dans ce dossier, tandis qu’Arsenal aurait jeté l’éponge face à l’intransigeance du Paris Saint-Germain. Les Gunners concentreraient désormais leur énergie sur Morgan Rogers d’Aston Villa.