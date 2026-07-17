Ça chauffe à l’OM : La Roma arrive avec une offre de 25 M€ ?

Les dirigeants de l’AS Rome sont déterminés à piocher à l’OM cet été. Même si Mason Greenwood a finalement été transféré à Fenerbahçe, ils se tournent vers un autre Marseillais.

Mercato OM : L’AS Rome fonce sur Quinten Timber

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille doit vendre cet été afin de soulager ses finances qui sont dans le rouge. C’est ainsi que Mason Greenwood a été transféré à Fenerbhaçe contre un chèque record de 42 millions d’euros. L’attaquant anglais aurait pu rejoindre l’AS Rome cet été. Sauf que les Romains n’avaient pas les moyens de réaliser un tel transfert. Ce qui ne les empêche pas de tenter un autre coup à l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Pas d’argent ? Pas de problème, Lorenzi sort le grand jeu

La Gazzetta Dello Sport le confirme, la Roma a jeté son dévolu sur Quinten Timber. L’international néerlandais est arrivé l’hiver dernier à l’OM et il n’a pas tardé à s’y imposer. Ses solides prestations en 15 matchs de Ligue 1 ont rapidement alerté les Giallorossi. Ces derniers verraient en lui le profil idéal pour renforcer leur entrejeu cet été.

Une solution crédible pour remplacer Manu Koné

Ce dossier n’est pas le fruit du hasard. La direction de l’AS Rome compte offrir un nouveau milieu de terrain à son entraîneur Gian Piero Gasperini. Surtout que Manu Koné est proche de rejoindre Manchester United pour environ 50 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM :

OM : L’aveu implacable de McCourt à Lorenzi et Genesio !

À voir

Mercato PSG : Annonce imminente pour Maghnes Akliouche !

Mercato OM : Lorenzi tente une folie très inattendue

Une telle somme permettrait naturellement à la Roma de financer le recrutement Quinten Timber. Le milieu de l’OM est valorisé à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Les négociations entre les deux écuries devraient vite s’intensifier.