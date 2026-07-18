Mercato PSG : Une star à 70 M€ arrive la semaine prochaine ?

Les dirigeants du PSG préparent un gros coup sur le mercato. Luis Campos et son équipe comptent finaliser l’arrivée de Maghnes Akliouche dès la semaine prochaine.

Mercato : Un accord déjà conclu entre Maghnes Akliouche et le PSG

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La direction du Paris Saint-Germain met les bouchées doubles pour étoffer son secteur offensif. Luis Campos est déjà en négociations avancées pour faire venir Yan Diomandé. Le directeur sportif semble avoir conquis le cœur du prodige ivoirien. C’est aussi le cas pour un autre talent très convoité.

Il est question de Maghnès Akliouche. Le meneur de jeu de l’AS Monaco n’a pas vraiment brillé lors de ce Mondial 2026 avec l’équipe de France. Cela n’enlève en rien sa belle saison sur le Rocher. Les dirigeants parisiens le veulent dès cet été. Cet intérêt semble même réciproque.

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Le célèbre journaliste Fabrizio Romano le confirme, Maghnès Akliouche a déjà donné son feu vert pour un contrat de cinq 5 ans à Paris. Il ne reste plus qu’aux deux écuries de s’entendre pour finaliser cette opération. Et les positions entre le PSG et l’ASM se sont sérieusement rapprochés ces derniers jours.

Rendez-vous décisif la semaine prochaine

Une fois la Coupe du monde 2026 terminée, Maghnes Akliouche rentrera en France en début de semaine. L’international français aurait déjà signalé à certains de ses coéquipiers en équipe de France son désir de rejoindre le PSG. Cette volonté a sans doute pesé dans les négociations.

⏳🔴🔵 Maghnes Akliouche est très très proche de rejoindre le PSG !



👥 L’international français a fait part de son envie de rejoindre le double champion d’Europe auprès de ses coéquipiers en sélection.



👀 La semaine prochaine devrait être décisive pour la conclusion du deal… pic.twitter.com/lE1dwLMCGL — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) July 17, 2026

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La source ajoute que la semaine prochaine devrait être décisive pour la finalisation du transfert de Maghnes Akliouche à Paris. Même si l’AS Monaco réclamait jusqu’ici 70 millions d’euros pour son transfert, le club parisien a avancé sur ce dossier.