Mercato OM : Ça s’accélère, un monstre proche de signer  

La direction de l’OM craque pour une jeune pépite marocaine pour ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du roc.

Mercato OM : Marseille lorgne Adam Aznou

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Adam Aznou à l’OM ? La rumeur se confirme. Le club olympien, en plein chantier estival, cible le jeune international marocain pour renforcer ses rangs. Malgré des finances surveillées de près par la DNCG, l’Olympique de Marseille veut bâtir une équipe compétitive pour Bruno Genesio.

Le gendarme financier du football français impose de vendre avant d’acheter, ce qui complique sérieusement la tâche de la direction. Genesio réclame pourtant des renforts. Les Phocéens lorgnent donc les jeunes talents prometteurs, et le profil du joueur d’Everton séduit les pensionnaires du Vélodrome. Marseille représente pour lui le tremplin idéal pour s’épanouir.

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Selon les révélations d’Africa Foot, le club phocéen courtise le latéral gauche de 20 ans ces dernières semaines. Adam Aznou veut quitter l’Angleterre. En manque de temps de jeu chez les Toffees, le défenseur cherche un nouveau projet pour relancer sa progression.

L’OM lui tend la main. Mais attention, il y a la concurrence. Le PSV Eindhoven fait le forcing. Le club néerlandais a déjà lancé les grandes manœuvres pour griller la politesse à ses concurrents. Des discussions sont en cours.

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Everton accepte d’ouvrir la porte à un transfert sec, mais le club anglais ne ferme pas non plus la porte à un prêt. Cette option temporaire soulagerait les finances marseillaises. Il appartient désormais à Grégory Lorenzi de déployer ses meilleurs arguments pour séduire l’entourage du Marocain et finaliser son arrivée sur la Canebière.