Mercato OM : Annoncé à Marseille, Mbappé a pris sa décision

‎Ethan Mbappé a clarifié sa position alors que son nom circulait du côté de l’OM. Malgré l’intérêt évoqué, le jeune talent privilégie la stabilité pour poursuivre sa progression.

Mercato OM : Ethan Mbappé ferme la porte à Marseille

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‎L’OM étudiait plusieurs profils offensifs afin de renforcer son effectif pendant ce mercato estival. D’après BFM Marseille, Ethan Mbappé figurait bien parmi les joueurs observés par les dirigeants marseillais. ‎Mais les discussions ne devraient pas aller plus loin. Le joueur ne semble pas envisager un départ du LOSC durant cette intersaison, un choix qui refroidit naturellement cette piste.

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‎Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le milieu offensif se sent parfaitement intégré à Lille. Son objectif est de poursuivre son développement dans un environnement qu’il connaît déjà. ‎Toujours d’après cette même source, une prolongation de contrat pourrait même être envisagée dans les prochains mois. Un signal fort envoyé aux clubs intéressés.

Approché par plusieurs clubs cet été, Ethan Mbappé ne devrait pas quitter le LOSC. Épanoui dans le Nord, le milieu de terrain entend poursuivre sa progression et franchir un nouveau cap. #LOSC — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 17, 2026

Genesio contraint de revoir ses plans

‎Cette décision de Mbappé oblige désormais les responsables marseillais et Bruno Genesio à explorer d’autres options pour renforcer leur secteur offensif avant la reprise de la saison en Ligue 1. ‎Le marché reste toutefois très animé et Marseille dispose encore de temps pour identifier un profil capable de répondre aux attentes du staff.

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‎À ce stade de sa carrière, rester dans un club où il bénéficie d’un cadre favorable semble être une décision cohérente. La régularité est souvent le meilleur allié de la progression d’un jeune joueur. ‎Pour l’OM, ce refus n’a rien d’un échec majeur. Le mercato réserve régulièrement des rebondissements, et les dirigeants phocéens auront d’autres occasions de renforcer leur effectif avant la clôture du marché des transferts.