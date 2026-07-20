Ça chauffe à l’OM : Un nouveau crack brésilien en approche ?

Les dirigeants de l’OM sont bien déterminés à frapper un joli coup durant ce mercato. Ils intensifient leurs discussions pour faire le jeune milieu défensif Zé Lucas.

Mercato OM : Les négociations pour faire venir Zé Lucas ont débuté

La suite après cette publicité

Le mercato de l’Olympique de Marseille réserve de grosses surprises. Même si le club phocéen doit vendre afin d’assainir ses finances, Grégory Lorenzi et ses hommes explorent en coulisses des pistes prometteuses. Et l’une d’entre elles conduit au Brésil.

Le dernier nom à apparaitre sur le tableau de l’OM est celui de Zé Lucas. Le milieu de 18 ans évolue à Sport Recife (deuxième division brésilienne). Il a déjà disputé 14 rencontres avec les pros. Au point de s’affirmer comme l’un des grands espoirs de sa génération.

À voir

PSG : Al-Khelaïfi négocie avec Mintzlaff pour Yan Diomande !

Lire Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Zé Lucas à Marseille ?

Ses performances, combinées à son profil prometteur, attirent de nombreux clubs européens. Le média Geglobo assure que l’OM a d’ores et déjà entamé des discussions avec Sport Recife afin de se renseigner sur la disponibilité du crack. Ces échanges devraient s’intensifier dans les jours à venir.

Attention à la concurrence

Cette piste ne sera pas facile pour la direction de l’OM. Zé Lucas est encore sous contrat jusqu’en 2028. Sa valeur marchande est estimée à environ 8 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Ce prix reste plus ou moins accessible aux finances marseillaises.

🚨 L’OM garde un œil sur Zé Lucas ! 🇧🇷



Le jeune milieu défensif brésilien de 18 ans, qui évolue à Sport Recife, intéresse l’OM ainsi que le Shakhtar Donetsk. Pour le moment, les deux clubs ont simplement pris des renseignements. 👀



🗞️ Geglobo#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/eqPYdQqpWs — ALLEZ L'0M 💙🤍 (@ALLEZ_L0M) July 20, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Surprise ! Revirement de situation pour Kebbal

Mercato : Il tourne dos à l’OM et rêve de l’Angleterre

À voir

Mercato ASSE :Parti de Saint-Etienne, Appiah retourne à Caen

Les dirigeants phocéens n’ont pas encore formulé d’offre officielle. Ils restent dans une phase d’observation et de négociation exploratoire. La concurrence sera rude, puisque le Shakhtar Donetsk fonce aussi sur le prodige brésilien.