ASSE : La mise au point sans filtre de Cathro sur Sainté

‎‎Ian Cathro n’a pas cherché à masquer l’ampleur du chantier qui l’attend à l’ASSE, tout en affichant une confiance intacte dans le projet des Verts. Au micro des médias de Saint-Etienne, le technicien écossais a dressé un premier bilan de la préparation estivale, entre exigences élevées, optimisme assumé et volonté de bâtir un nouveau cycle.

‎ASSE : Un chantier déjà bien lancé à L’Étrat

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‎À quelques semaines de la reprise officielle, Ian Cathro refuse de s’emballer. Le nouvel entraîneur stéphanois estime que son groupe progresse, mais il rappelle que le travail est encore loin d’être terminé. « Je pense qu’on a beaucoup de travail (…) il reste encore quelques changements à apporter mais je suis plutôt optimiste », a-t-il confié au micro des médias de l’ASSE.

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‎Ce discours traduit une volonté de ne pas brûler les étapes. Le technicien écossais sait que la préparation estivale sert avant tout à poser les bases d’une identité de jeu et d’un collectif solide. Malgré la fatigue inhérente aux premières semaines de travail, il souligne que son effectif reste « focus et déterminé », un état d’esprit qu’il juge indispensable pour faire avancer le projet.

‎Une reconstruction qui dépasse le terrain

‎L’ancien adjoint de plusieurs clubs européens ne s’arrête pas uniquement aux aspects sportifs. À son arrivée, il a découvert une institution qui cherche à se transformer en profondeur. Les travaux entrepris au centre d’entraînement et les investissements dans les infrastructures illustrent, selon lui, une ambition bien plus large que les seuls résultats immédiats.

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‎« On est arrivés dans un club dont on connaît le statut, l’histoire (…) animé par la volonté de grandir », explique Cathro. Il insiste également sur la qualité de l’accueil réservé à son staff et aux nouvelles recrues. Avec Bryant Lazaro, Eliaquim Mangala et David Le Moël, il assure avoir rapidement trouvé sa place grâce à une collaboration efficace avec les membres déjà présents au club, des préparateurs physiques au staff médical.

‎Des recrues observées avec attention

‎Le mercato constitue évidemment un élément central de cette préparation. Ian Cathro s’est montré satisfait de l’intégration des nouveaux joueurs, saluant le travail réalisé en coulisses pour faciliter leur adaptation. Selon lui, rejoindre Saint-Étienne représente autant une source d’enthousiasme qu’une responsabilité particulière.

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‎Les premiers matches amicaux servent justement à mesurer cette évolution. « L’objectif de ces matchs, c’est l’observation, l’analyse », rappelle le technicien. Les rotations importantes permettent de distribuer du temps de jeu à l’ensemble du groupe et d’identifier les ajustements nécessaires avant les prochaines échéances. Chaque rencontre devient ainsi un véritable laboratoire pour le nouveau staff.

‎Cathro choisit la lucidité avant les promesses

‎La principale force du discours de Ian Cathro réside dans son équilibre. Il ne cherche ni à minimiser les difficultés ni à vendre des certitudes prématurées. Cette communication tranche avec les déclarations parfois trop ambitieuses entendues lors des intersaisons. Le coach préfère installer une culture du travail plutôt qu’un excès d’attentes.

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‎Cette approche pourrait devenir un véritable atout pour l’ASSE. En rappelant qu’« il reste encore quelques changements à apporter », tout en mettant en avant l’énergie collective et les progrès observés, Cathro envoie un message clair aux supporters : le renouveau ne se décrète pas, il se construit. Si cette ligne est maintenue tout au long de la saison, Saint-Étienne pourrait progressivement retrouver la stabilité indispensable pour renouer avec ses ambitions.