Mercato Stade Rennais : Direction l’Espagne pour ce crack  

Le mercato estival s’accélère au Stade Rennais. Après plusieurs mouvements, un nouveau dossier pourrait animer les prochaines semaines. Lilian Brassier attire l’attention en Espagne.

Mercato Stade Rennais : Lilian Brassier attire l’Espagne

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Lilian Brassier va-t-il plier bagage cet été ? Le défenseur central du Stade Rennais suscite des convoitises de l’autre côté des Pyrénées. Le Deportivo La Corogne veut recruter le joueur français pour renforcer sa défense. Selon le journaliste Matteo Moretto, le club espagnol étudie cette piste. L’affaire pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

Rennes garde la main sur son roc. Engagé jusqu’en 2029 avec le club breton, le natif d’Argenteuil offre une garantie contractuelle idéale à ses dirigeants. Les Bretons ne vendront donc qu’en cas d’offre vraiment séduisante. Lilian Brassier, 26 ans, vaut 12 millions d’euros sur Transfertmarkt.

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Même si ses statistiques paraissent modestes (une seule passe décisive et aucun but en 30 matchs la saison dernière), son apport réel va bien au-delà des chiffres. C’est un pilier précieux. Mais la rude concurrence pousse la direction de Rennes à lui trouver une porte de sortie.

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L’Espagne attire le joueur. Mais pour conclure ce transfert, la formation espagnole devra se montrer convaincante face à des dirigeants rennais sereins. Si une proposition financière importante arrive sur la table, le départ de Brassier deviendra très concret. Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré a déjà indiqué dès le début du mercato que Lilian Brassier est sur la liste des départs.