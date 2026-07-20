Mercato Stade Rennais : Négociations en cours, un crack va signer  

La direction du Stade Rennais accélère les négociations pour s’offrir Charlie Cresswell cet été. Mais le dossier se complique.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Charlie Cresswell

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Le Stade Rennais croyait tenir Charlie Cresswell. Aujourd’hui, la tendance est moins favorable. Alors que le défenseur central de Toulouse semblait se rapprocher de la Bretagne, les discussions ont perdu de leur élan et le transfert reste en suspens.

Depuis plusieurs semaines, le nom de l’international anglais revient avec insistance du côté de Rennes. Les dirigeants bretons en avaient fait une cible majeure pour renforcer leur défense. Plusieurs échos évoquaient même un accord presque trouvé avec le joueur, pendant que les négociations entre le Stade Rennais et le Toulouse FC progressaient dans le bon sens.

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Mais la concurrence s’est intensifiée. Crystal Palace pousse désormais et pourrait gâcher les plans des Rennais. D’après Jonathan, observateur du mercato rennais sur X, les échanges entre les deux clubs sont désormais à l’arrêt. Selon lui, le défenseur souhaitait rejoindre Rennes.

En revanche, Toulouse aurait choisi de temporiser malgré un accord proche, estimé autour de 29 millions d’euros. Le Violets chercheraient ainsi à obtenir les meilleures conditions possibles pour leur joueur sous contrat jusqu’en 2028.

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Les Rouge et Noir devront donc trouver un moyen de relancer les discussions s’ils veulent boucler le deal cet été. Car plus les négociations traînent, plus le risque de voir Crystal Palace s’imposer grandit. Longtemps présenté comme proche d’une issue favorable, le transfert de Charlie Cresswell est désormais loin d’être bouclé.