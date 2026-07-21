Mercato : Le Stade Rennais accélère pour ce top joueur, accord proche ?  

La direction du Stade Rennais craque pour un milieu de terrain français pour ce mercato estival. L’AJ Auxerre a fixé le tarif pour sa pépite.

Mercato : Le Stade Rennais vise Kévin Danois

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L’AJ Auxerre réclame une fortune pour Kévin Danois. Convaincu par le talent du jeune milieu bourguignon, le Stade Rennais pousse fort pour le recruter. Mais la concurrence s’annonce forte. Auxerre exige désormais un chèque colossal, après avoir rejeté 15 millions d’euros venus d’Angleterre.

L’insider Sébastien Vidal affirme que Rennes ne lâche pas l’affaire. La direction bretonne adore le profil de ce milieu. Kévin Danois est en pleine forme. Technique, mobile et percutant, le jeune joueur s’impose comme le cadre créatif de l’AJA. Ses prestations ont séduit plusieurs clubs de Ligue 1. L’OL s’est manifesté tôt, tandis que Lille suit le dossier de près. Le Stade Rennais devra donc trouver les bons arguments pour l’emporter.

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Hull City a dégainé le premier. Le club anglais a proposé 15 millions d’euros pour boucler le transfert. Une somme importante ? Insuffisante pour Auxerre. Les dirigeants auxerrois ont tranché : ce sera 30 millions d’euros. Ils doublent la mise. Ce prix montre leur volonté de garder leur pépite ou de faire sauter la banque. Hull City reviendra-t-il à la charge ? On l’ignore pour le moment.

À ce tarif, Lyon se retire déjà. Privé de grosses liquidités, le club lyonnais doit vendre avant d’acheter. 30 millions ? Un montant inaccessible pour les Rhodaniens, qui cherchent déjà une alternative plus abordable. Rennes et Lille veulent attirer le joueur. Les deux clubs ont des moyens, mais dépenser autant sur un joueur en plein développement reste un risque immense.

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Sous contrat jusqu’en 2029, Kévin Danois ne peut pas forcer son transfert. Auxerre garde la main et attend l’enchère parfaite. En fixant la barre aussi haut, le club vise les finances illimitées de la Premier League. Rennes conserve un espoir. Si Danois privilégie la Ligue 1 et du temps de jeu garanti, la Bretagne a ses chances. Mais Auxerre devra baisser le tarif. Le talent de Kévin Danois est indiscutable, mais son prix fait fuir tout le monde.