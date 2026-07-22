INFO Mercato : Urgent ! Accord entre Rodri et le Real Madrid

Récemment sacré champion du monde avec l’Espagne, le milieu offensif de Manchester City, Rodri, s’approche grandement du Real Madrid. Un accord contractuel serait même en bonne voie entre les deux parties.

Mercato : Rodri bientôt au Real Madrid

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Son nom circulait déjà dans les petits papiers de la direction madrilène depuis deux ans, après son Euro 2024 magistral. Élu meilleur joueur de la compétition, Rodri avait finalement fait le choix de rester du côté de Manchester City, jugeant que ce n’était pas encore le bon moment pour partir. Mais aujourd’hui, la situation n’est plus du tout la même.

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Il y a quelques jours, le milieu de terrain espagnol a remporté un autre tournoi majeur avec sa nation, cette fois-ci le plus prestigieux possible en sélection : la Coupe du monde. Il a été une nouvelle fois élu joueur de la compétition grâce à ses performances étincelantes. Jusque-là, rien ne change, mise à part sa situation en club.

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En effet, Pep Guardiola a quitté le navire citizen et Rodri apparaît moins comme un rouage essentiel dans la tactique du nouveau coach, Enzo Maresca. La montée en puissance de Nico González, son compatriote, et l’arrivée d’Elliot Anderson cet été donnent des envies d’ailleurs à l’Espagnol. Tout semble donc enfin réuni pour une arrivée au Real Madrid.

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Selon Matteo Moretto, la Casa Blanca ne se montre plus réticente à l’idée de faire venir le Ballon d’Or 2024. En interne, on aimerait que le dossier se règle le plus vite possible. De premiers contacts ont été pris avec l’entourage du joueur, et un premier accord contractuel est tout proche. Il ne manque plus qu’une chose : entamer concrètement les négociations.

Rodri a déjà donné son feu vert pour venir à Madrid

Une tâche qui ne devrait pas s’avérer tortueuse pour les Merengues. Le Real Madrid est un club qui séduit par sa grandeur, et aucun joueur n’est impossible à recruter. Quand Florentino Pérez désire quelqu’un, sa direction s’exécute. Matteo Moretto explique par ailleurs que Rodri a déjà donné son feu vert à une arrivée dans la capitale espagnole.

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Le profil de José Mourinho et l’effectif XXL du quindécuple vainqueur de la Ligue des champions séduisent le natif de Madrid, motivé à l’idée de revenir dans sa ville natale. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester City, il est valorisé à 50 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant largement dans les cordes d’un club aux moyens du Real.

De plus, Radio Marca indiquait hier qu’une offre de prolongation de la direction anglaise a été formulée au milieu de terrain espagnol, qui ne l’a toujours pas acceptée. Une position qui démontre la volonté de Rodri de signer chez l’ennemi de l’Atlético de Madrid, un de ses anciens clubs. La rivalité sera donc mise de côté quand il s’agit du recrutement d’un Ballon d’Or.

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Du côté des bureaux de Valdebebas, on se réjouit d’avance d’avoir enfin trouvé le remplaçant de Toni Kroos. L’Allemand, parti à la retraite en 2024, peut être l’une des raisons des saisons galères enchaînées par le club, malgré l’arrivée de plusieurs stars. Si les prochains jours s’annoncent décisifs pour Rodri, une chose est sûre : le Real Madrid l’attend de pied ferme.