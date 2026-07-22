Mercato: Coup de théâtre ! Le PSG prêt à oublier Akliouche ?

Face à l’intransigeance de l’AS Monaco, le PSG pourrait finalement abandonner le dossier Maghnes Akliouche. Le club de la capitale étudierait d’ailleurs une nouvelle piste pour renforcer son secteur offensif cet été.

Mercato : L’AS Monaco agace le PSG pour Akliouche

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D’après le journal Le Parisien, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont intensifié les négociations avec leurs homologues de l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche. Cependant, le média régional fait remarquer que jusqu’à maintenant, toutes les offres de Luis Campos auraient été toutes repoussées par le club monégasque, qui ne compte pas céder son joueur pour moins de 50 millions d’euros.

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De son côté, l’international français de 24 ans aurait d’ores et déjà donné son accord à Luis Enrique pour rejoindre l’effectif du Paris Saint-Germain et n’attendrait plus que les deux clubs trouvent un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert. Selon PSG Inside Actus, Maghnes Akliouche aurait dit oui pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

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Une importante revalorisation salariale l’attendrait également à Paris. Le PSG pourrait proposer environ 45 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions d’euros de bonus, mais Monaco souhaiterait aussi conserver entre 5 et 10 % sur une éventuelle revente. Les discussions se poursuivent dans un climat positif, mais le club de la Principauté n’aurait pas encore donné son feu vert définitif. Ce qui commence à agacer le PSG, qui penserait désormais à un plan B.

Charles De Ketelaere plutôt que Maghnes Akliouche ?

Malgré l’intérêt annoncé de plusieurs clubs étrangers, Magnes Akliouche souhaiterait poursuivre sa carrière sous les ordres de Luis Enrique. S’il doit quitter l’AS Monaco durant ce mercato estival, ce sera uniquement pour rejoindre les rangs du Paris SG. Mais les discussions avec Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, n’avancent pas et Luis Campos étudierait déjà une autre piste.

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En effet, le Corriere della Sera, le conseiller sportif du PSG envisagerait de lancer une offensive pour recruter Charles De Ketelaere, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la DEA, l’international belge de 25 ans plairait à l’entraîneur parisien Luis Enrique, grâce notamment à son profil polyvalent. De son côté, le club italien valoriserait son joueur à 50 millions d’euros.

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Mais le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur ce coup, puisque le Bayern Munich et plusieurs clubs anglais viseraient aussi Charles De Ketelaere. Affaire à suivre…