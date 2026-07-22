Mercato AS Monaco : 30 M€, un attaquant de Ligue 2 débarque

L’AS Monaco est tout proche d’enrôler un attaquant star de Ligue 2 pour un prix avoisinant les 30 millions d’euros. Le joueur est d’accord pour rejoindre le club de la Principauté.

Mercato AS Monaco : Matthis Abline arrive

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Le dossier de Matthis Abline aura été loin d’être un long fleuve tranquille. L’avant-centre du FC Nantes voit enfin le bout du tunnel concernant son avenir. Comme le révélait L’Équipe ce matin, le joueur de 23 ans a déjà donné son accord pour rejoindre l’AS Monaco.

En partance pour l’étranger ces dernières semaines, notamment du côté de la Turquie, à Galatasaray, Abline a finalement décidé de rester en France. Le montant de son transfert devrait se situer autour de 30 millions d’euros, bien supérieur aux 20 millions d’euros évoqués récemment.

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Pour la direction nantaise, l’opération est sensationnelle. Si, sur l’aspect sportif, elle perd son meilleur élément, sur l’aspect financier, elle réalise un très joli coup. Grâce à cette vente, l’attaquant français va devenir le joueur le plus cher de l’histoire des Canaris.

Contrat de 5 ans et possible place de titulaire en vue

Le natif d’Angers est plus que motivé à l’idée de déposer ses valises sur la Côte d’Azur, dans le cadre luxueux et paisible de la Principauté. Toujours selon le quotidien L’Équipe, un contrat de 5 ans serait en vue pour l’ancien du Stade Rennais et une possible place de titulaire.

En effet, pour le premier match amical de la saison, le nouveau coach de l’ASM, Filipe Luís, a opté pour un système avec un seul avant‑centre face à l’AS Saint‑Priest (5‑2), en alignant Mika Biereth. Le titulaire habituel au poste, Folarin Balogun, était indisponible pour la rencontre.

L’Américain, en vacances bien méritées après sa très bonne Coupe du monde, fait partie des joueurs monégasques sur le départ. Parmi les clubs intéressés, figure le PSG. S’il venait donc à partir, Abline se retrouverait en concurrence avec le Danois pour le poste de numéro 9.

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Plus décisif la saison dernière avec Nantes (8 buts et 7 passes), malgré la descente en Ligue 2, que Biereth avec Monaco (5 buts et 2 passes), le futur joueur du Rocher peut logiquement prétendre à une place de titulaire. Reste à savoir quels seront les choix de Filipe Luís.