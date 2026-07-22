Mercato : Qui pour remplacer Gattuso sur le banc de l’Italie ?

Après une élimination honteuse en barrage d’accession pour la coupe du monde 2026 face à la Bosnie et des performances globales sans saveur, l’Italie avait officialisé le départ de Gennaro Gattuso de son poste de sélectionneur le 3 avril 2026. L’intérim musclé du technicien calabrais n’aura pas suffi à insuffler une énergie différente et la régularité espérés par tout un peuple. Alors que le chantier de la reconstruction est immense, la presse transalpine s’enflamme et trois noms prestigieux se détachent déjà pour reprendre les rênes de la Squadra Azzurra.

Pep Guardiola : Le rêve absolu de l’Italie

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C’est la piste qui fait fantasmer l’Italie tout entière. Libre de tout contrat , Pep Guardiola apparaît comme le candidat idéal pour réinventer le football italien. Passionné par la culture tactique du pays depuis son passage en tant que joueur à Brescia et à la Roma, le technicien catalan apporterait une philosophie offensive novatrice et une exigence de très haut niveau.

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Pour la sélection, faire venir Guardiola représenterait un coup marketing et sportif retentissant. Cependant, les exigences salariales du stratège espagnol ainsi que sa préférence historique pour le travail quotidien en club constituent des obstacles de taille pour concrétiser ce rêve audacieux et le coach catalan avait annoncé également une année sabbatique pour se reposer après son passage légendaire avec les Sky Blues. (Selon La Gazzetta dello Sport)

Antonio Conte : Le retour du bâtisseur

Si la piste étrangère échoue, le retour d’Antonio Conte s’impose comme la solution la plus pragmatique et rassurante. Déjà sélectionneur entre 2014 et 2016, l’entraîneur italien avait marqué les esprits en emmenant une équipe limitée jusqu’en quart de finale de l’Euro 2016 grâce à une discipline de fer et une grinta inégalée. Spécialiste renommé de la reconstruction express et de la culture de la gagne avec notamment son dernier passage au Napoli ou il remporte le scudetto dés sa première saison.

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Conte possède le profil parfait pour redonner une identité forte et une rigueur défensive à un groupe en manque de repères. Libéré de tout engagement, il verrait d’un très bon œil l’opportunité de finir le travail entamé une décennie plus tôt.

Roberto Mancini : Le retour d’une gloire ou simplement du réchauffé?

Enfin, le nom de Roberto Mancini circule également dans les têtes italiennes Architecte du sacre européen mémorable de 2021, l’ancien sélectionneur conserve une cote de popularité importante auprès d’une partie des supporters et des dirigeants. Son style de jeu moderne et sa capacité à faire éclore les jeunes talents avaient permis à l’Italie de pratiquer l’un des plus beaux footballs de son histoire récente.

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Néanmoins, son départ controversé et les cicatrices de la non-qualification mondiale pèsent encore lourdement dans la balance. Un retour de Mancini diviserait l’opinion publique et ressemblerait pour certains à un aveu d’échec de la part des dirigeants, incapables de se tourner vers l’avenir. (Selon Corriere dello Sport)