Mercato : L’AC Milan défie le PSG pour un roc à 45M€

Les différents états majors s’activent pour renforcer leurs effectifs durant le mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Les dirigeants de l’AC Milan visent ainsi une cible du PSG en défense centrale.

Mercato : L’AC Milan attaque le PSG pour Joel Ordonez

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Disparu des grandes soirées européennes depuis ces dernières années, l’AC Milan prépare un mercato estival des plus importants. Le club italien veut retrouver le sommet de la Serie A et son lustre d’antan en Ligue des Champions. Après une nouvelle saison décevante, plusieurs renforts sont attendus. La défense figure parmi les priorités du club lombard.

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Et selon les informations relayées par TMW, Joel Ordonez figure en tête sur la liste des besoins de l’entraîneur Massimiliano Allegri. Le défenseur central du FC Bruges coche plusieurs critères recherchés par le coach des Rossoneri. À seulement 22 ans, l’international équatorien possède déjà une solide réputation. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il représente un investissement d’avenir.

Son potentiel attire plusieurs grandes formations européennes, qui apprécient notamment sa puissance physique et sa lecture du jeu. Cette saison, Joel Ordonez a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues pour 4 buts inscrits. Ses performances ont confirmé sa progression constante. La formation belge sait qu’elle dispose d’un joueur très convoité et s’apprête à écouter les offres.

Dans ce dossier, l’AC Milan devra se frotter à la terrible concurrence du PSG, vainqueur des deux dernières Ligues des Champions. Le club de la capitale française veut également renforcer son secteur défensif et compte sur son numéro 51, Willian Pacho, fin de convaincre son compatriote de rejoindre le groupe de Luis Enrique. Si cette concurrence risque de faire grimper le prix du transfert, le Paris Saint-Germain a largement les moyens de s’aligner sur les exigences du FC Bruges pour Joel Ordonez.

45M€ pour Joel Ordonez

L’AC Milan veut clairement bâtir une équipe plus compétitive pour retrouver ses couleurs du passé. L’arrivée d’un défenseur central constitue une priorité absolue et Joel Ordonez correspond parfaitement au profil recherché par la direction sportive du club lombard.

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Son âge et son potentiel séduisent surtout les recruteurs milanais. Sauf que la concurrence avec le PSG pourrait rapidement faire grimper la valeur du natif de Guayaquil, actuellement évalué à 45 millions d’euros par le FC Bruges.

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