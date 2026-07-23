Mercato ASSE :Départ de Davitashvili, Cathro lâche un indice

L’entraîneur de l’ASSE a lâché un nouvel indice sur le probable départ de Zuriko Davitashvili, après le match amical contre les Rangers à Glasgow.

Mercato : Le départ de Zuriko Davitashvili de l’ASSE se rapproche

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Inscrit sur la liste des joueurs sur le départ de l’ASSE, cet été, Zuriko Davitashvili semble avoir déjà fait ses valises. Ces derniers jours, il s’est rapproché de l’Olympiakos en Grèce, alors qu’il est convoité aussi par le Besiktas en Turquie et le TSG Hoffenheim en Bundesliga.

Pour éviter de l’exposer à une éventuelle blessure, alors qu’il est en instance de transfert, l’ailier géorgien était absent du groupe de l’AS Saint-Etienne, lors du match amical contre les Rangers à Glasgow, mercredi soir.

Cathro est satisfait de la prestation de Ballo, le prétendu successeur de Davitashvili

À l’issue de cette rencontre perdue en Écosse, Ian Cathro a lâché un nouvel indice qui confirme le départ imminent de Zuriko Davitashvili. Il se dit satisfait de la prestation de la recrue Thierno Ballo. Le nouveau coach de l’ASSE a apprécié sa complicité et sa complémentarité avec Irvin Cardona.

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« Je pense qu’on a deux joueurs qui savent attaquer les espaces. Avoir deux joueurs de qualité qui savent faire ça, sur le même côté et qui ont cette mobilité à l’intérieur du cadre qu’on travaille, c’est très positif », a-t-il souligné, malgré la défaite de l’ASSE à Glasgow (2-1).

En effet, Thierno Ballo est arrivé de Wolfsberger AC en Autriche. Il est présenté comme le successeur de Zuriko Davitashvili dans l’équipe stéphanoise. L’ailier gauche international autrichien (1 sélection) n’a certes pas été décisif contre les Rangers, mais son activité sur les ailes a séduit le technicien écossais.

Jakob Breum, une autre option à la place de l’ailier Géorgien

Il faut aussi souligner que Jakob Breum, l’auteur du but de Saint-Etienne, peut également occuper le poste d’ailier gauche, grâce à sa polyvalence. Comme quoi, Ian Cathro possède plusieurs options pour la place de Zuriko Davitashvili.

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Pour rappel, ce dernier a été le meilleur buteur de l’équipe stéphanoise la saison dernière, avec 14 buts et 5 passes décisives en 29 matchs disputés en championnat. Il avait également été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 2.