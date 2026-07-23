Équipe de France : N’Golo Kanté aurait pu jouer pour le Mali

Alors que l’histoire retient N’Golo Kanté comme le milieu infatigable du sacre mondial de la France en 2018 et l’un des milieux de terrain les plus dominants de sa génération sous le maillot bleu, une confession du moins surprenante vient éclairer les coulisses de son parcours international. Lors d’un entretien accordé récemment, son ancien coéquipier de Leicester City, Jamie Vardy, a révélé que le destin international de Kanté aurait pu prendre une trajectoire totalement différente.

Le choix de ces racines face à une prophétie du vestiaire

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Au cours de cette interview, l’attaquant anglais est revenu sur l’incroyable saison 2015-2016 qui a vu Leicester créer l’un des plus grands exploits de l’histoire du football moderne. C’est à cette époque, alors que Kanté rayonnait sur les pelouses de Premier League, que la question de son avenir international s’est posée initialement.

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Selon les révélations de Vardy, N’Golo Kanté penchait initialement pour les Aigles du Mali, le pays d’origine de ses parents. Mais dans l’intimité du vestiaire des Foxes, l’attaquant britannique est intervenu avec une prédiction audacieuse pour le convaincre de revoir ses ambitions à la hausse :

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« Au départ, N’Golo voulait représenter le Mali. C’était son idée première. Mais plusieurs d’entre nous à Leicester lui ont dit qu’il avait le niveau pour la France. Je lui ai même dit directement : « Si tu choisis la France, tu vas remporter la Coupe du monde. » » Une prophétie presque surréaliste à l’époque, mais qui a poussé le discret milieu de terrain à reconsidérer son choix et à choisir finalement les Bleus et à réaliser la prophétie de ces coéquipier 12 ans après en en étant champion du monde en 2018.

La France devance la sélection malienne

Toujours selon le récit de Vardy, l’opportunité tricolore s’est concrétisée avant toute démarche officielle de la fédération adverse. Alors que Kanté portait un intérêt premier au Mali, c’est l’équipe de France qui a sauté en premier sur l’opportunité. Conscient des prestations monstrueuses du joueur en Angleterre à quelques mois de l’Euro 2016, Didier Deschamps a appelé le milieu de terrain dès mars 2016. Arrivée la première sur le dossier, la sélection française a immédiatement convaincu Kanté, scellant définitivement son avenir sous le maillot tricolore.

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L’un des plus grands « Et si ? » du football africain

Ces révélations de Jamie Vardy remettent en perspective l’histoire récente du football malien et du football Français. Deux ans seulement après ces échanges dans le vestiaire des Foxes, la prédiction de Vardy devenait réalité à Moscou .

Kanté soulevait le trophée le plus convoité de la planète. au grand désarroi malheureusement de la fédération malienne qui aurait pu s’offrir les services d’un des meilleurs milieu du monde au coté de joueur comme Haidara, Bissouma cela aurait pu changer l’histoire de leur pays à jamais.

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Si les conseils visionnaires de son coéquipier anglais et l’appel précoce de la France ont permis aux Bleus de compter dans leurs rangs l’un des plus grands artisans de leur deuxième étoile, cette décision aura laissé d’immenses regrets du côté des Aigles du Mali.