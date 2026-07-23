Ça chauffe à l’OM : Le LOSC sabote une arrivée à 8 M€ !

La direction de l’OM voit l’une de ses pistes au Brésil sérieusement compromise. Le LOSC joue les trouble-fêtes pour le transfert de Zé Lucas.

Mercato OM : Le LOSC tente de chiper Zé Lucas

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Le mercato estival bat son plein du côté de l’Olympique de Marseille. La direction de l’OM, malgré ses contraintes financières, explore plusieurs pistes prometteuses à moindre coût. La dernière en date mène au jeune Zé Lucas. Le milieu défensif de 18 ans évolue actuellement au Sport Club de Recife.

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L’international Espoir brésilien séduit par sa maturité précoce et sa grande agilité sur le terrain. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt. Un prix plus ou moins accessible à l’OM. Mais les dirigeants Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent faire face à une rude concurrence.

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En plus des clubs auriverde Cruzeiro et Flamengo, l’OM doit aussi composer avec des courtisans européens de poids. Le CSKA Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg et le Shakhtar Donetsk sont sur ses traces. Le LOSC fait partie de ses sérieux concurrents, ajoute le compte Zona Russa.

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O Zenit tem interesse na contratação do volante brasileiro Zé Lucas (18), do Sport Recife.



Segundo o Mash, o clube de São Petersburgo está disposto a investir entre €7 e €8 milhões pelo jovem, que voltou ao radar após o fracasso nas negociações por Artem… pic.twitter.com/P9jEeggT99 — Zona Russa (@zonarussa) July 22, 2026

Les dirigeants de Lille auraient déjà entamé les premières manœuvres pour convaincre Zé Lucas de rebondir dans le Nord de la France. Reste à savoir quelle sera la réaction de l’OM. L’idée d’un montage financier astucieux, type prêt avec option d’achat, serait étudiée en interne.