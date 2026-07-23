Mercato FC Nantes : Négociations en cours, un milieu attendu à Nantes

Le FC Nantes insiste. En quête d’un renfort au milieu de terrain, le club ne lâche rien pour Vincent Marchetti, le joueur du Paris FC.

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Vincent Marchetti

La suite après cette publicité

Le FC Nantes refuse de tourner la page. Alors que la piste semblait s’être refroidie ces derniers jours, les Canaris continueraient de travailler en coulisses pour attirer Vincent Marchetti, milieu de terrain du Paris FC.

Après avoir enregistré l’arrivée de Willitty Younoussa au début du mercato estival, les dirigeants nantais veulent encore renforcer leur entrejeu. Dans cette optique, le profil de Vincent Marchetti reste une priorité. Le joueur de 29 ans figure toujours sur les tablettes des Kita.

À voir

Mercato ASSE :Départ de Davitashvili, Cathro lâche un indice

Le principal obstacle ne change pas. Nantes espère toujours que le Paris FC acceptera de libérer l’ancien milieu de terrain de l’AC Ajaccio de sa dernière année de contrat. Une solution qui lui permettrait de rejoindre librement les Canaris, à l’image de Mathieu Cafaro. Jusqu’ici, cette hypothèse ne s’est toutefois pas concrétisée, ce qui complique les discussions.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Der Zakarian s’offre un nouveau renfort de taille

Ces derniers jours, l’optimisme avait d’ailleurs laissé place au doute. Beaucoup estimaient que cette piste était en train de s’éteindre. Mais le FC Nantes n’a visiblement pas renoncé. Selon le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, les dirigeants nantais poursuivent leurs efforts. Sur le réseau social X, le spécialiste du club a d’ailleurs donné des nouvelles fraîches. « Dossier toujours en cours », a-t-il écrit.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Une nouvelle offre XXL est sur la table de Kita

À voir

Équipe de France : N’Golo Kanté aurait pu jouer pour le Mali

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau transfert

Cette annonce confirme que les négociations restent actives, même si elles demeurent compliquées. Les Canaris gardent donc espoir de convaincre Vincent Marchetti de rejoindre la Loire-Atlantique avant la fermeture du marché des transferts. Pour le moment, on ignore si le Paris FC acceptera d’assouplir sa position pour permettre à l’opération d’aboutir.