Mercato AS Monaco : Un jeune milieu prometteur s’en va pour 40 M€ !

L’AS Monaco est sur le point de se séparer d’un jeune milieu de terrain prometteur pour une somme astronomique. Âgé de 20 ans, le joueur va s’engager en Premier League.

Mercato AS Monaco : Aladji Bamba va signer à Newcastle

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On ne pourra pas dire que l’AS Monaco aura été passive pendant ce mercato estival. Très actif dans le sens des arrivées comme des départs, le club de la Principauté s’apprête à boucler une vente XXL, pour le plus grand bien de son porte‑monnaie.

Selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, le milieu de terrain français Aladji Bamba va signer à Newcastle après qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le montant du transfert devrait s’élever à un peu plus de 40 millions d’euros, bonus compris. Un contrat à long terme est attendu.

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Dans la nécessité de se séparer de certains joueurs après l’encadrement de leur masse salariale par la DNCG, la direction monégasque va enregistrer son cinquième départ. Jusque-là, Caio Henrique, Kassoum Ouattara, Radoslaw Majecki et Krépin Diatta ont dû plier bagage.

Le natif de Blois, âgé de 20 ans, était considéré comme un des gros espoirs du Rocher. Formé à Monaco, il aura disputé seulement 25 matchs sous la tunique rouge et blanche. Révélé la saison dernière, il aura été utilisé dans un rôle de titulaire lors de la deuxième partie de l’exercice, bien plus concluante pour lui.

De leur côté, Newcastle avait ciblé le joueur franco-guinéen pour remplacer l’Italien Sandro Tonali, parti à Tottenham. Autorisé à voyager pour passer sa visite médicale, Aladji Bamba va devenir la quatrième recrue des Magpies après Bazoumana Touré, Sean Steur et Ewen Jaouen.

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Pour Thiago Scuro, le directeur sportif de l’ASM, le mercato continue. Même si le club a renfloué quelque peu ses caisses auprès de la DNCG, les dossiers Maghnes Akliouche et Folarin Balogun sont encore à régler. Si le premier est proche du PSG, le second ignore encore sa destination, mais les deux devraient bien partir, sauf retournement de situation…