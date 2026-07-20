Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Zé Lucas à Marseille ?

La direction de l’OM fonce sur le jeune crack brésilien, Zé Lucas pour ce mercato estival. Des cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : L’OM lorgne le prodige brésilien Zé Lucas

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La direction de l’OM change de méthode. Fini, ou presque, les recrues au CV prestigieux. Le club phocéen regarde désormais vers les jeunes talents à fort potentiel. Dans cette logique, un nom circule dans les bureaux de la Commanderie : celui de Zé Lucas, milieu défensif brésilien de 18 ans.

Les finances marseillaises ne permettent plus de rivaliser avec les plus grandes puissances européennes. Après plusieurs investissements coûteux, Marseille privilégie désormais des profils capables de grandir sous le maillot olympien avant de prendre de la valeur.

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Dans cette nouvelle politique sportive, Zé Lucas correspond parfaitement au profil recherché. International Espoirs avec le Brésil, le jeune joueur évolue au Sport Club de Recife, où il montre de très belles qualités. Plusieurs clubs suivent déjà sa progression. Au Brésil, Cruzeiro et Flamengo seraient engagés dans une bataille pour obtenir sa signature.

Valorisé à 8 millions d’euros par le site Transfermarkt, Zé Lucas séduit au-delà des frontières brésiliennes. En Ligue 1, l’OM ferait partie des prétendants et surveillerait attentivement la situation. Le LOSC garde également un œil sur le milieu de terrain.

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D’autres clubs comme le Shakhtar Donetsk, le CSKA Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg sont chauds pour le déloger. Comment Marseille compte s’y prendre pour attirer le Brésilien ? Une offre ferme sera-t-elle transmise à Recife ? Ou l’OM privilégiera-t-il un prêt assorti d’une option d’achat afin de limiter les risques financiers ? Cette seconde solution paraît compatible avec la nouvelle politique du club.